Clippers de NBA eludieron el límite salarial para pagarle a Kawhi Leonard

Leonard, campeón de la NBA con los San Antonio Spurs y los Toronto Raptors, se unió a los Clippers en 2019 tras liderar al equipo canadiense al título de la liga norteamericana de baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

Kawhi Leonard y los Clippers podrían tener que dar explicaciones. Según la evidencia obtenida por Pablo Torre, presentada en el último episodio de su podcast Pablo Torre Finds Out, Leonard firmó un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares con una empresa de plantación de árboles, ahora en quiebra, con sede en Los Ángeles, en abril de 2022.

La empresa, bajo el nombre de "Aspiration, Inc.", se declaró en bancarrota en marzo de 2025 después de que su cofundador, Joe Sanberg, fuera arrestado por cargos de fraude.

Los detalles

Una fuente le dijo a Torre que el acuerdo con Leonard se realizó para "eludir el límite salarial [de la NBA]", una afirmación que se evidencia aún más por el hecho de que el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, es uno de los financiadores de la empresa.

Entre la lista de acreedores en las solicitudes de bancarrota de Aspiration se encuentra una LLC bajo el nombre de "KL2 Aspire LLC", una entidad que, según los documentos, está dirigida por Kawhi Leonard. El acuerdo alcanzado entre ambas partes establece que la compañía pagará a KL2 7 millones de dólares durante cada año del mandato, por un total de 28 millones de dólares.

Un exempleado del departamento financiero de Aspiration, hablando de forma anónima, le dijo a Torre que Leonard era el profesional de marketing mejor pagado de la compañía, pero que nunca se le exigió que los promocionara.

"El mayor pago individual por marketing que Aspiration haya realizado jamás ha evadido completamente la prensa", declaró la fuente. "... No tuvo que hacer nada".

Torre descubrió posteriormente que Leonard nunca mencionó ni mencionó públicamente a Aspiration. Además, una cláusula en su contrato establece que si dejaba a los Clippers, el contrato se rescindiría.

Los Clippers proporcionaron la siguiente declaración a Torre:

"Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna falta relacionada con Aspiration. Cualquier afirmación contraria es demostrablemente falsa".