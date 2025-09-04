El dirigente de los campeones de la Liga de Desarrollo sub-22, Ramón Ruiz, dijo que para 2026 tienen por meta repetir, pero reconoció que será difícil.

Los Trenes del Este vencieron 73-72, en la final al San Sebastián de Moca. "Es difícil repetir, pero se harán los esfuerzos. Ahora mismo se nos van seis jugadores que estuvieron con nosotros. Tenemos que reestructurar y llevarlos a ese nivel de competencia", dijo Ruiz.

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud reconoció el esfuerzo de los campeones durante una visita realizada por el equipo a su despacho. "Reconocemos los logros de estos jóvenes atletas, quienes con su talento y disciplina alcanzaron la gloria", dijo.

Resaltó el valor del deporte como herramienta para la formación integral de la juventud y felicitó tanto a los jugadores como al cuerpo técnico por su compromiso.

"El triunfo de Trenes es un ejemplo de superación y trabajo en equipo, y en INAPA apoyaremos iniciativas que impulsen el deporte y desarrollo de los jóvenes", expresó Arnaud.

Por su parte, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para fortalecer el baloncesto nacional y respaldar el crecimiento de las ligas de desarrollo.

"Su esfuerzo y entrega son inspiración para todos los jóvenes que sueñan con llegar lejos en este deporte", afirmó Uribe.

Los cuatro equipos que participaron en el Final Four fueron San Sebastián de Moca (Espaillat), Trenes del Este (La Romana), Astros de La Vega y Coloniales del Distrito.

En los cinco campeonatos celebrado en la Primera División de la LND sub-22 ningún equipo ha podido coronarse en más de una ocasión: en 2021, ganaron los Areperos de San Carlos; en 2022, los Truenos; en 2023, Fénix de Santiago; en 2024, Bameso; y en 2025, los Trenes.

El presidente de Fedombal, José Gil, presidente del equipo, jugadores, Félix Camino y Carlos Rodríguez, asistentes de Ruiz, visitaron al ejecutivo, cuya entidad es principal patrocinador de la Liga.