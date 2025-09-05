Dueño de los Clippers dice desconocer acuerdo con Leonard que eludiría tope salarial

Foto del 27 de marzo del 2024, Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles en el encuentro ante los 76ers de Filadelfia. El miércoles 10 de julio del 2024, descartan a Leonard para los Juegos Olímpicos de París 2024. ( AP / MATT SLOCUM )

El propietario de Los Angeles Clippers de la NBA, Steve Ballmer, dijo desconocer un supuesto acuerdo entre un patrocinador de su equipo y Kawhi Leonard para pagarle 28 millones de dólares al astro por un puesto inexistente.

Ballmer habló con la cadena ESPN luego de un informe del periodista Pablo Torre que sostiene que los Clippers eludieron el límite salarial de la NBA a través de una empresa ahora en quiebra llamada Aspiration, en la que el directivo era inversor.

Torre informó el miércoles que Leonard firmó un contrato por 28 millones de dólares durante cuatro años en 2021 para promocionar y respaldar a Aspiration, pero que nunca lo hizo.

Respaldó la información en la declaración de un empleado no identificado de la empresa, que le aseguró que el pago era para evitar los topes salariales de la liga norteamericana de baloncesto.

Los Clippers negaron las acusaciones en un comunicado, diciendo que ni el propietario ni el equipo participaron en ninguna conducta indebida, pero Ballmer hizo sus primeros comentarios públicos sobre el tema el jueves por la noche.

Leonard firmó una extensión de contrato de cuatro años por 173 millones de dólares con la franquicia angelina en agosto de 2021 y, el mes siguiente, el equipo firmó un acuerdo de patrocinio de 300 millones con Aspiration, cuyo nombre apareció en las camisetas del quinteto.

"Ellos solicitaron ser presentados a Kawhi y, bajo las reglas, podemos presentar a nuestros patrocinadores a nuestros atletas. Simplemente no podemos estar involucrados", dijo Ballmer a ESPN.

Como parte de una cooperación con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ballmer dijo haber encontrado un correo electrónico que hacía la introducción entre Leonard y Aspiration.

"Era principios de noviembre", aseguró el directivo. "Se hizo la introducción y luego ellos avanzaron por su cuenta. Nosotros no estuvimos involucrados".

"Eventualmente me enteré de que habían llegado a un acuerdo. No tengo idea de cuál fue el acuerdo", añadió.

Ballmer le dijo a ESPN que su primera inversión en Aspiration fue de 50 millones de dólares y representaba menos del 3% de la participación accionaria.

"No tenía un asiento en la junta directiva. No tenía control. Por Dios, era una empresa fraudulenta. Es posible que nadie tuviera control", aseguró.

Leonard, quien ganó títulos de la NBA en 2014 con San Antonio y en 2019 con Toronto, firmó con los Clippers en 2019 para regresar a su ciudad natal.

También selló una extensión de contrato de tres años por 153 millones de dólares con los angelinos en enero de 2024.

La NBA abrirá una investigación sobre el asunto, según el informe periodístico.

"Quisiera que la liga investigue, que lo tome en serio", dijo Ballmer.