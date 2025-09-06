La esposa de Chris Duarte revela le diagnosticaron cáncer de tiroides

Sylvia y Chris Duarte celebrando el campeonato de los Vaqueros de Bayamón en los camerinos del Coliseo Rubén Rodríguez, en agosto pasado. ( FUENTE EXTERNA )

Sylvia Velázquez, puertorriqueña esposa del baloncestista dominicano Chris Duarte, hizo una revelación este sábado que ha tocado el mundo del baloncesto. Informo que a mediados de agosto fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Velázquez, nacida en Bayamón y donde su esposo recién reforzó, hizo el sorpresivo anuncio a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que incluyó unas fotos en el hospital después de ser intervenida quirúrgicamente.

"Hace 20 días, mi vida dio un giro inesperado. El 8 de agosto, mis doctores me contactaron para realizarme un chequeo general, antes de irme a Málaga (España) con mi familia. El 18 de agosto, los resultados trajeron algo que ni ellos esperaban: unos nódulos en mi tiroides. Lo que comenzó como algo inquietante se transformó en una llamada que jamás olvidaré: el diagnóstico era cáncer", comenzó el relato.

"En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Todo se volvió oscuro y mi corazón se fue a mi estómago. La desesperación, la tristeza... todo se volvió abrumador. Pero no estaba sola", continuó.

"Hoy, a pesar del miedo y las lágrimas, me siento más fuerte que nunca. A lo largo de estos días, he aprendido que la vida no siempre es predecible, pero sí está llena de momentos que nos enseñan el verdadero valor de la resiliencia, el amor y la unidad. No sé lo que vendrá, pero estoy lista para enfrentar lo que sea, porque no solo soy yo quien lucha, sino también todos aquellos que me han mostrado que el amor puede superar cualquier adversidad. Al fin. Tuvieron que sacarme toda la tiroides. Ahora estoy en casita, recuperándome", abundó.

Duarte, puertoplateño con paso por la NBA en Indiana, Sacramento y Chicago, debutó la pasada temporada en la liga puertorriqueña (BSN) con los Vaqueros. A pesar de que solo disputó un juego en la serie final por lesión, fue pieza clave para que Bayamón levantara su decimoséptimo campeonato.

Cuando llegó a la isla, le comentó al diario Primera Hora que la razón por la que había decidido jugar en el BSA era porque su esposa es de Bayamón.

Duarte promedió 19.5 puntos, 4.9 rebotes y 4.8 asistencias. Actualmente, se encuentra en España con el club Unicaja Málaga de la Liga ACB, donde firmó un contrato de dos años con una opción de jugador para un tercero.

Los nódulos tiroides

De acuerdo con The American Cancer Society, la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, pero alrededor de dos o tres de 20 son cancerosos. Las personas pueden presentar nódulos tiroideos a cualquier edad, pero estos se presentan con más frecuencia en adultos de mayor edad. Menos de uno de 10 adultos tiene nódulos tiroideos que pueden ser palpados por un médico, según el portal.