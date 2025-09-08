Comisionado TBS Distrito dice miércoles 10 vence el plazo clubes inscripción de jugadores

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina),informó que el próximo miércoles vence el plazo para que los clubes presenten la inscripción de los primeros 10 jugadores, así como los uniformes que van a utilizar en los partidos, a través del comisionado del 49 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2025).

El plazo vence el miércoles 10 del corriente mes, a las 12:00 del mediodía, en las oficinas de la dirección técnica que dirige Ramón Ceballos y el Comisionado del TBS Distrito 2025, Nelson Ramírez.

La información está en manos de los ocho clubes participantes desde hace varias semanas y que debe ser cumplida al pie de la letra.

Los grupos

Ramírez sostuvo que deben proceder a la inscripción los ocho clubes que participarán en la competencia divididos en dos grupos, en el A se ubican los actuales campeones del Mauricio Báez, San Carlos, Huellas y Los Prados, y en el B, están el subcampeón Bameso, Rafael Barias, San Lázaro y El Millón.

El comisionado destacó que los equipos tienen en su poder los reglamentos de disciplina y de manejo de redes sociales, así como el calendario de competencia a jugarse en el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

El certamen distrital dará inicio el sábado 20 de septiembre en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, con un partido de serie regular entre los clubes Mauricio Báez y Bameso, denominado el "Juego del Respeto", a partir de las 6 de la tarde.

Los boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Juegos del domingo 21

Al día siguiente, el domingo 21, las acciones se trasladan a la sede oficial del campeonato en una jornada de tres partidos, de la fase intergrupos, a las 3:00 de la tarde, entre El Millón y Los Prados.

A las 5:00 de la tarde chocarán San Lázaro contra Huellas del Siglo, y en el cierre, a las 7:00 de la noche, se medirán el Rafael Barias y San Carlos.