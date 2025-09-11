Jason Collins, primer jugador en declararse gay en la NBA, lucha contra tumor cerebral

Collins se había declarado gay en 2013 en un artículo en primera persona publicado por la revista Sports Illustrated. ( FUENTE EXTERNA )

El jueves por la mañana se anunció que el exjugador de la NBA y embajador de la liga, Jason Collins, se encuentra en tratamiento por un tumor cerebral.

La NBA emitió un comunicado en nombre de Collins y su familia, en el que agradecen su apoyo y sus oraciones, pero también solicitan amablemente privacidad mientras atienden a su ser querido.

Collins, de 46 años, fue seleccionado en el draft de 2001 junto con su hermano gemelo Jarron y jugó 13 años en la NBA para seis equipos diferentes, la mayor parte de ese tiempo (ocho años) con los Nets de Nueva Jersey (y finalmente, con los Brooklyn Nets).

Al principio de su carrera con los Nets, participó en dos Finales de la NBA (2002 y 2003) como jugador de reparto, aunque nunca ganó un campeonato, ya que los Nets perdieron ante los Lakers y los Spurs en finales consecutivas.

"Jason Collins, embajador de la NBA y veterano de la liga con 13 años de experiencia, se encuentra actualmente en tratamiento por un tumor cerebral", dijo el texto. "Jason y su familia agradecen su apoyo y sus oraciones, y solicitan respetuosamente privacidad mientras dedican toda su atención a la salud y el bienestar de Jason".

Su revelación

En 2013, Collins se declaró abiertamente gay como el primer jugador activo en una liga deportiva masculina norteamericana. El anuncio de Collins impulsó la participación de la NBA en el apoyo a la comunidad LGBTQ++ y en su deseo de brindar un espacio seguro para todos los miembros de la comunidad. Tras su anuncio, la NBA se convirtió en la primera liga deportiva en participar en el Desfile del Orgullo de la Ciudad de Nueva York.

Collins jugó por última vez en la temporada 2013-14, cerrando su carrera con los Nets, con un promedio de tan solo 7,8 minutos por partido en su última campaña. Anunció su retiro de la liga el 20 de noviembre de 2014 con un artículo en The Players' Tribune, acertadamente titulado "Me voy".