El Club Rafael Barias presenta su cadena de transmisión para el TBS Distrito 2025

Pablo Luis Santana, Diego Marte, Hecmary Ugarte y Ernesto Kranwinkel miembros de la cadena de transmisión del Club Rafael Barias. ( FUENTE EXTERNA )

Ernesto Kranwinkel, liderará la cadena de transmisión del Club Doctor Rafael Barias en la edición número 49 del Torneo de Baloncesto Superior masculino del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025), que tiene una especial dedicatoria al inmortal del deporte dominicano y ex selección nacional, Evaristo Pérez.

El Club Rafael Barias informó que junto a Kranwinkel, estarán en el staff del equipo, Diego Marte, como voz comercial; Hecmary Ugarte, en las entrevistas y Pablo Luis Santana, como director de Comunicaciones y comentarista.

En las redes sociales, edición y artes gráficos, nuevamente el club bariano, ganador de cuatro campeonatos en el basket distrital (2009, 2013, 2017 y 2019), apuesta al talento de los jóvenes Israel Martínez y Gerald McGrady de La Cruz.

Kranwinkel tiene una vasta experiencia como narrador participando en transmisiones de baloncesto de la NBA, basket distrital, béisbol otoño invernal y pelota de las Grandes Ligas.

Marte, registra más de dos décadas realizando esas funciones en el certamen capitaleño, que inicia el próximo sábado 20 de este mes de septiembre en New Jersey, Estado Unidos, con un partido Mauricio Báez y Bameso, campeones y subcampeones de la edición 2024, respectivamente.

Santana tiene más de 15 años en transmisiones de la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba), Liga Nacional de Baloncesto (LNB); en el torneo superior distrital, tanto en la rama masculina, como femenina; la Copa José-Boyón-Domínguez, entre otros eventos del aro y el balón.

Ugarte es una conocida figura femenina que participa en los principales certámenes deportivos del país, como son el torneo de béisbol otoño invernal dominicano, Liga Dominicana de Fútbol y la LNB, realizando las entrevistas de medio tiempo y post juego.

"Villacon" debuta a las 7:00 de la noche del próximo domingo 21 del presente mes de septiembre ante el club San Carlos, como visitante en el tercer encuentro de una jornada de tres choques, que se celebrará en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, sede oficial del TBS Distrital 2025.

La difusión

Los partidos del TBS Distrito 2025 serán transmitidos por Tele Unión, canal 12; Mega Visión, canal 2 y por el canal de la Asociación de Baloncesto Superior masculino del Distrito Nacional (Abadina) en YouTube, Abadina Oficial.