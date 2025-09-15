Calero derrota a Los Mina en inicio gran final del superior femenino Provincia Santo Domingo

Gloribel Rodríguez se apresta a tirar hacia la canasta en uno de los momentos del partido.

Gloribel Rodríguez produjo 39 puntos, incluyendo la canasta decisiva, y nueva vez sacó la cara por Calero, liderando el ataque para que el equipo de Villa Duarte derrotara a Los Mina con pizarra de 83-75, en el juego inicial de la gran final del Primer Torneo Superior de Baloncesto Femenino de la Provincia Santo Domingo, donde se disputa la Copa Banreservas.

Con el marcador adverso por un punto, 75-74, restando 35 segundos del último parcial, Gloribel acertó una canasta que le puso el sello definitivo a la victoria de Calero.

Calero remontó luego de estar debajo en el marcador y aprovechó la salida por unos minutos, debido a una caída, de Fátima Marte, que bajó la intensidad de las chicas de Los Mina.

Ahora la serie pactada a un 3-2 se coloca 1-0 a favor de Calero. El evento está dedicado a Andreina Paniagua.

La primera mitad terminó empatada a 41, luego de Los Mina mantener la ventaja.

Los Mina dominó el tercer cuarto y en el último estuvo ganando por poco margen, cuando se produjo la remontada de Calero en el partido celebrado en el techado de Los Mina.

Gloribel Rodríguez fue secundada en el ataque en el triunfo de Calero, por Karina Capellán con 17 puntos y Arislenny Tolentino con 15.

Por Los Mina, las mejores fueron Vanessa Batista con 23 puntos, Fátima Marte 16, Brianne Alcántara y Naomi Cuevas con 12 cada uno.

Reconocen a Dellys Feliz

Previo al encuentro, el presidente de Abasado, William Cabral y la presidenta del Comité Organizador, diputada Patricia Núñez, distinguieron a la diputada Dellys Feliz, por su contribución al evento.

"Entregamos esta placa de reconocimiento a Dellys en virtud de su entrega al evento. Por sus esfuerzos como parte del Comité Organizador, Dellys ha sido clave en el éxito del evento", exclamó Patricia Núñez.

William Cabral, presidente de Abasado, anunció que el segundo partido de la ronda final pactada a un 3-2 se celebrará este martes 16 en el polideportivo de Calero a partir de las 6:00 pm.