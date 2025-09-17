Calero barre a Los Mina y se corona en Primer Torneo Superior Femenino Provincia Santo Domingo

Las diputadas Patricia Nuñez (derecha), presidenta del Comité Organizador, galardona a Gloribel Rodríguez como Jugadora Más Valiosa de las finales. ( FUENTE EXTERNA )

Gloribel Rodríguez estuvo superba una vez más con 25 puntos, y fue clave para Calero, que barrió 2-0 a Los Mina en la gran final, para coronarse campeonas del Primer Torneo Superior de Baloncesto Femenino de la Provincia Santo Domingo, donde se disputó la Copa Banreservas.

El equipo de Calero ganó anoche en su casa 75-68 para acabar con las posibilidades de Los Mina que buscaba forzar un tercer partido.

Los Mina comenzó a todo vapor motorizadas por Fátima Marte y ganaron la primera mitad 34-33.

Sin embargo a partir del tercer cuarto Calero aumentó la intensidad de su juego hasta que finalmente acabó con las aspiraciones de Los Mina.

En la causa perdida por Los Mina, Fátima Marte encestó 25 y Vanessa Batista 17.

Gloribel Rodríguez fue escogida como la Jugadora Más Valiosa, tras promediar 32 puntos en los dos encuentros, 39 en el primero y 25 anoche.

Recibió el trofeo de manos de la presidenta del Comité Organizador, diputada Patricia Nuñez y de William Cabral, presidente de Abasado.

Entregan la Gran Copa Banreservas

La presidenta del Comité Organizador, Patricia Núñez, William Cabral, de Abasado y la diputada Anny Mambrú, hicieron entrega además de la Gran Copa Banreservas al equipo campeón de Calero.

"Estamos muy contentos con los resultados de este primer torneo. Hemos rebasado las expectativas", aseguraron Núñez y Cabral.

El Primer Torneo de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo estuvo dedicado a la exselección nacional, Andreina Paniagua.

Picaron delante

Para Calero fue clave en la barrida, mostrar su poderío desde el primer partido de la final.

Gloribel Rodríguez produjo 39 puntos, incluyendo la canasta decisiva, y nueva vez sacó la cara por Calero, liderando el ataque para que el equipo de Villa Duarte derrotara a Los Mina con pizarra de 83-75, en el juego inicial de la gran final.

Con el marcador adverso por un punto, 75-74, restando 35 segundos del último parcial, Gloribel acertó una canasta que le puso el sello definitivo a la victoria de Calero.