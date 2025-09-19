Luka Doncic compró en 25 millones de dólares casa que era de Maria Sharapova

Para Sharapova, quien comparte un hijo pequeño con su prometido Alexander Gilkes, la venta marca el final de su vínculo de una década con la propiedad ( FUENTE EXTERNA )

Maria Sharapova ha vendido su tranquilo refugio de Manhattan Beach (California) a la estrella de la NBA Luka Doncic. La rusa, ganadora de cinco Grand Slam en tenis, y el esloveno han cerrado el negocio en 25 millones de dólares.

Sharapova, quien adquirió el terreno en 2012 por 4,1 millones de dólares, encargó a KAA Design la creación de esta obra maestra de 800 metros cuadrados, bautizada como el Santuario, que combina influencias japonesas y escandinavas con el fresco modernismo californiano. Incluye paredes de hormigón, marcos de metal negro alrededor de las ventanas y amplios ventanales que disuelven la barrera entre el interior y el exterior.

Terminada en 2015, la residencia de cinco dormitorios y ocho baños se encuentra en un terreno de aproximadamente 0.2 hectáreas (2,000 metros cuadrados) en la codiciada Hill Section de Manhattan Beach. Cuenta con una amplia gama de comodidades, desde una bolera de dos carriles en el sótano hasta una piscina estilo resort, varios balcones y un salón y comedor al aire libre, perfectos para recibir a amigos de la élite.

La venta se cerró a finales de agosto, según registros públicos, con un fideicomiso vinculado a la administradora comercial de Doncic, Lara Beth Seager, como compradora. Según se informa, Susan Perryman, de Carolwood Estates, fue la encargada de la venta, aunque la propiedad nunca salió a la venta.

Por 25 millones de dólares, la compra de Doncic supera por poco la compra de 24,5 millones de dólares del año pasado por una casa frente al mar en The Strand, lo que sitúa su nueva casa en territorio récord. Las propiedades a lo largo de The Strand han dominado históricamente los récords de precios en Manhattan Beach, pero la adquisición de Doncic demuestra que la Hill Section ahora puede alcanzar precios muy altos.

Para Sharapova, quien comparte un hijo pequeño con su prometido Alexander Gilkes, la venta marca el final de su vínculo de una década con la propiedad, ya que la pareja traslada su tiempo cada vez más a Europa.

Aun así, el año pasado, la extenista de 38 años se hizo con una propiedad de 11,5 millones de dólares en Montecito, justo al lado de Katy Perry y Orlando Bloom. La rústica pero refinada residencia de cinco habitaciones, anteriormente propiedad de la filántropa de Chicago Ann Lurie, fue diseñada por Lockwood de Forest Jr. en 1949. También mantiene una propiedad estilo rancho de 9 millones de dólares en la cercana Summerland.

De Texas a California

Doncic, mientras tanto, está echando raíces en Los Ángeles. Tras ser traspasado de los Dallas Mavericks a los Lakers a principios de este año, el extirador Chandler Parsons supuestamente afirmó que Doncic acababa de cerrar la compra de una casa de 15 millones de dólares en la Gran D, un acuerdo inoportuno dado el inminente traslado de la superestrella al oeste.

Ahora, con una nueva extensión de tres años por 165 millones de dólares y una propiedad récord de 25 millones de dólares en Manhattan Beach en su cartera, parece claro que el jugador de 26 años tiene la intención de establecer su hogar en Los Ángeles, tanto dentro como fuera de la cancha.