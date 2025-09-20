Mauricio Báez y Bameso levantan el telón del TBS Distrito 2025 en Newark

Juan Miguel Suero (Mauricio Báez) porta el balón ante la defensa de Jassel Pérez (Bameso) en uno de los partidos de la Serie Final del TBS Distrito en la edición del 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El baloncesto distrital dominicano cruzará fronteras este sábado 20 de septiembre cuando el club Mauricio Báez, vigente campeón del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito), y el Club Bameso, subcampeón de la pasada edición, se enfrenten en el partido inaugural de la temporada 2025 en el Prudential Center de Newark.

Será una reedición de la gran final del 2024, donde los mauricianos impusieron su jerarquía para conquistar la corona, y un nuevo capítulo de una rivalidad que ha crecido en intensidad en los últimos años.

Ambos equipos llegan con el objetivo de enviar un mensaje contundente desde el primer salto al centro, en una cita histórica para el torneo que por primera vez celebra su apertura fuera de la República Dominicana.

Mauricio Báez, líder indiscutible de la campaña pasada, presenta una base sólida encabezada por su núcleo de jugadores campeones, combinando experiencia y juventud. Su ofensiva equilibrada y la fortaleza defensiva que los caracterizó en 2024 serán las armas principales para iniciar la defensa de su título.

Tras la revancha

Bameso, por su parte, busca revancha. Tras caer en la final anterior, los bamesianos se han reforzado en el receso de temporada con miras a dar el golpe desde el primer día.

Con una plantilla renovada y motivada, llegan decididos a demostrar que pueden destronar a los campeones y marcar el ritmo de la nueva campaña.

El encuentro no solo representa el inicio del campeonato, sino también una oportunidad para conectar con la numerosa diáspora dominicana en Nueva Jersey y estados cercanos, que se espera llene el Prudential Center para vivir una noche de emociones, ritmo caribeño y orgullo quisqueyano.

La ceremonia inaugural incluirá entretenimiento para los asistentes, actos culturales, música y la presentación oficial de los equipos participantes en la temporada 2025, que promete ser una de las más competitivas y espectaculares de los últimos años.