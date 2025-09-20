Megavisión transmitirá este domingo la primera jornada completa del TBS del Distrito Nacional

Anthony Marte, presidente de Megavisión y del Grupo de Comunicaciones Anthony Marte (Grupo Cam). ( FUENTE EXTERNA )

El prestigioso medio televisivo Megavisión, Canal 2, está listo para transmitir este domingo 21 de septiembre la primera jornada completa de la versión 49 del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025), conocido como El Torneo del Respeto.

El evento, que se juega en el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriver Arias, tiene una especial dedicatoria al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez y se disputa la Copa Banreservas.

La justa arranca este sábado con el choque inaugural entre los actuales campeones del club Mauricio Báez y los subcampeones de Bameso, encuentro que tendrá como escenario el Prudential Center de New Jersey (25 Lafayette).

A partir del domingo, el torneo continuará en su sede principal del Gioriver Arias, en el Centro Olímpico del Distrito Nacional.

El presidente de Megavisión y del Grupo de Comunicaciones Anthony Marte (Grupo Cam), licenciado Anthony Marte, informó que la televisora ya tiene todo listo para llevar las incidencias de este importante certamen a todo el país. La transmisión iniciará desde las 3:00 de la tarde con una jornada que incluye tres partidos:

Primer partido: El Millón de Yireh vs. Los Prados

Segundo partido: San Lázaro vs. Huellas del Siglo

Tercer partido: Rafael Barias (Villa Consuelo) vs. San Carlos (Las Cinco Esquinas)

La cobertura forma parte del acuerdo firmado recientemente entre la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (ABADINA) y el Grupo Cam, con una duración de tres años.

Cobertura para todo el país

"Llevaremos a toda la geografía nacional las incidencias del TBS Distrito 2025, el torneo de mayor nivel en la República Dominicana, donde se forman y desarrollan los principales talentos del baloncesto", expresó Marte.

Agregó que cuentan con una moderna unidad móvil con cámaras full HD, instalada ya en el pabellón, para garantizar transmisiones con imágenes de calidad y múltiples ángulos.

Finalmente, Marte destacó que al concluir la jornada dominical de baloncesto, Megavisión transmitirá los programas Analizando la Semana con Manuel Rojas y Precisando con Luís Miñoso.