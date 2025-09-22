La teoría conspirativa que explica por qué Russell Westbrook no ha conseguido contrato en la NBA

A un mes del inicio de la temporada 2025-26 de la NBA, Russell Westbrook sigue sin contrato. Para el exjugador Rashad McCants, la explicación no está en el rendimiento del veterano, sino en una supuesta resistencia dentro de la liga a que alcance un hito histórico.

McCants, quien ha defendido en varias ocasiones que Westbrook es el mejor armador de todos los tiempos, sostiene que existen "fuerzas" que no quieren que el base de 36 años se convierta en el máximo anotador de la historia entre los jugadores de su posición.

"No quieren que llegue a ese hito. Imaginen cómo será esta temporada baja... incluso entrar en una rotación será difícil", escribió McCants en la red social X.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/untitled-design-2025-07-21t142113897-76e6d6b1.jpg Rusell Westbrook ha sido campeón de anotación de la liga en dos ocasiones. (FUENTE EXTERNA)

El récord que está en juego

Con 26,205 puntos en su carrera, Westbrook está a solo 506 de superar los 26,710 de Oscar Robertson, lo que lo colocaría como el point guard con más anotaciones en la historia de la liga. Con el promedio de 13.3 puntos por juego que registró la temporada pasada, necesitaría 39 partidos para lograrlo.

De alcanzar la marca, Westbrook también se consolidaría como líder histórico en puntos y rebotes entre bases, sumando un argumento más a su caso como candidato al mejor en su posición.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/russell-westbrook-wizards-triple-double-3254ca43.jpg Westbrook ha jugado con seis equipos en su carrera de 17 años en la liga. (FUENTE EXTERNA)

Un debate abierto

McCants recuerda que Westbrook es el único armador en el Top 10 de puntos, rebotes, asistencias y robos de balón, además de ser el único en haber promediado triple-doble durante cuatro temporadas. "Ningún otro point guard logró un 20-20-20, él sí lo hizo", escribió el exjugador.

El debate sobre el mejor armador de la historia sigue abierto. Muchos consideran a Magic Johnson como el número uno, mientras otros apuntan a Stephen Curry. Desde el ángulo estadístico, los números de Westbrook lo colocan por encima de ambos en productividad global.

McCants no precisó a quiénes acusa de frenar a Westbrook, pero insistió en que, si se le da la oportunidad de jugar, podría reescribir la historia de la posición.