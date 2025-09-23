Horford ancla en el puesto 13 entre los mejores internacionales de la historia

A sus 39 años, Al Horford sigue a la espera de definir el lugar donde jugará la próxima temporada. Mientras llega ese contrato que más de una fuente lo ubica en Golden State el delantero ha recibido una mención importante en una reconocida publicación.

De acuerdo al ranking anual de los 80 mejores jugadores internacionales que elabora Hoopshype.com, Horford aparece en el puesto 13 y como segundo mejor latinoamericano, solo detrás del argentino Emmanuel Ginóbili, inmortal del baloncesto. El sitio coloca a Karl-Anthony Towns en la casilla 19.

El equipo de uno de los sitios de referencia del básquet NBA y FIBA apoya la elección de Horford en una carrera de 18 temporadas donde sobresale su título de liga con los Celtics (2024), las selecciones al Juego de Estrellas, una en el tercer Equipo Todo NBA, otra en el segundo Equipo Defensa y a la medalla de bronce que logró con el conjunto dominicano en el preolímpico de América en 2011.

También cita que el nacido en Puerto Plata ocupa el lugar 52 en bloqueos de la historia de la NBA, 59 en rebotes, 162 en asistencias, 165 en anotación y 265 en robos. Unos números que se disparan en los playoffs donde ancla 14 en tapones, 16 en capturas, 42 en pases de anotación, 51 en puntos y 52 en robadas.

"Al Horford no solo ganó su primer campeonato de la NBA en 2024, sino que también se convirtió en el primer jugador en lograrlo siendo mayor que el entrenador titular del equipo", dice el reporte.

"Además, Horford forma parte de un grupo de élite de solo cinco jugadores en la historia de la NBA que se encuentran entre los 55 mejores en anotación, rebotes, asistencias, robos, tapones y triples en playoffs. Los otros cuatro miembros son LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant y Scottie Pippen. Leyeron bien: Michael Jordan no entra en esa corta lista, pero Horford sí".

Otros americanos que aparecen en la lista son el panameño Rolando Blackman (24), el argentino Luis Scola (32), los bahameños Mychal Thompson (37), DeAndre Ayton (72) y Buddy Hield (76), los canadienses Jamal Murray (39), Andrew Wiggins (44), Tristan Thompson (60), Rick Fox (64) y Luguentz Dort (78), los brasileños Leandro Barbosa (55), Nené Hilario (57) y Oscar Schmidt (63) y el boricua José Juan Barea (77).

Los mejores 10 de la historia

1. Hakeem Olajuwon (Nigeria)

2. Dirk Nowitzki (Alemania)

3. Giannis Antetokounmpo (Grecia)

4. Nikola Jokic (Serbia)

5. Steve Nash (Canadá)

6. Pau Gasol (España)

7. Tony Parker (Francia)

8. Luka Doncic (Eslovenia)

9. Joel Embiid (Camerún)

10. Shai Gilgeous-Alexander (Canadá)

Hoopshype.com