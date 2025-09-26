Cancelan jornada del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional por condiciones climáticas

El torneo arrancó el pasado sábado en New Jersey y se disputa con ocho equipos. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025) informó la suspensión de la doble cartelera programada para la noche de este viernes 26 de septiembre, correspondiente a la versión número 49 del campeonato, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del territorio nacional.

Desde la madrugada del jueves y durante la mañana de este viernes, amplias zonas del país se han visto afectadas por lluvias constantes, producto de la incidencia de una vaguada en altura y de una masa de aire con alto contenido de humedad.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en su boletín más reciente, advirtió que estas condiciones continuarán generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias durante las próximas horas, lo que representa un riesgo para el desarrollo seguro de las actividades deportivas.

Doble cartelera

La jornada suspendida contemplaba una atractiva doble tanda en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, iniciando a las 7:00 de la noche con el choque entre El Millón y Bameso, seguido del enfrentamiento entre San Lázaro y Rafael Barias, partidos que generan gran expectación entre los fanáticos capitaleños.

El Comité Organizador, en coordinación con la Dirección Técnica del certamen, destacó que la decisión de suspender los partidos responde al compromiso de salvaguardar la integridad de jugadores, árbitros, técnicos, personal logístico y público asistente, colocando la seguridad por encima de cualquier interés competitivo.

Asimismo, se informó que en los próximos días se anunciará la reprogramación oficial de la fecha de reposición, garantizando el cumplimiento íntegro del calendario del torneo.

Finalmente, el Comité Organizador y la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) exhortaron a la fanaticada a mantenerse atenta a los canales oficiales del TBS Distrito 2025, donde se estarán ofreciendo actualizaciones sobre el reinicio de las actividades y el desarrollo del campeonato, reafirmando su compromiso de ofrecer un espectáculo deportivo de calidad, con organización, seguridad y respeto al público amante del baloncesto.