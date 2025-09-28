Horford habría llegado a acuerdo multianual con Golden State

Con los Boston Celtics, Al Horford se convirtió en el primer dominicano que sale campeón en la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

Al Horford ya tiene trabajo. El delantero/centro dominicano se ha comprometido a firmar un contrato multianual con los Golden State Warriors, según informó el agente Jason Glushon a ESPN el domingo.

Luego de pasar siete de los últimos nueve años con los Boston Celtics, incluyendo la temporada 2023-24 que les permitió ganar el campeonato de la NBA, Horford inicia su decimonoveno año en la liga como el nuevo pívot titular de los Warriors.

Horford se comprometió verbalmente con los Warriors el domingo, según informaron fuentes. Las partes están ultimando los términos financieros, y la firma se realizará en los próximos días tras la decisión final del agente libre restringido Jonathan Kuminga, según una fuente.

Horford era el principal objetivo de los Warriors como pívot al entrar en la agencia libre en julio, ya que el jugador de 39 años sopesaba si jugar para Golden State o retirarse. Horford es uno de los pocos agentes libres que han estado esperando la decisión de Kuminga, pero el domingo decidió comprometerse con un contrato multianual.

El último curso estuvo a la altura

Promedió 9.0 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias, con un 36.3% de acierto en triples en 5.2 intentos por partido la temporada pasada. Utilizado deliberadamente la temporada pasada, Horford fue titular en 42 de los 60 partidos que disputó con los Celtics.

Horford, quien ha anotado más de 100 triples en cada una de las últimas tres temporadas, con un 41% de acierto en triples, se considera un complemento ideal para el trío de los Warriors: Stephen Curry, Jimmy Butler III y Draymond Green. Ofensivamente, los Warriors creen que su tamaño, su capacidad de apertura, su pase y su instinto defensivo mejorarán significativamente su posición de pívot.

Horford tuvo un 46% de efectividad en tiros de campo permitidos defendiendo aislamientos la temporada pasada, el séptimo mejor de la NBA, según GeniusIQ. Horford también defendió la sexta mayor cantidad de aislamientos en la temporada 2024-25 y sigue siendo uno de los mejores hombres altos con la capacidad de cambiar de jugador en aleros.

Es uno de los cuatro jugadores con 900 triples y 1.300 tapones en la historia de la NBA, junto con Rasheed Wallace, Brook Lopez y Clifford Robinson.