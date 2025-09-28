TBS Distrito 2025 reprograma para este lunes la jornada suspendida por condiciones climáticas

Momento de acción del partido entre el Rafael Barias y El Millón en el TBS Distrito 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS) de 2025 informó la reasignación de la doble cartelera que fue suspendida el pasado viernes debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectaron gran parte del país.

De acuerdo con la circular emitida por la dirección Técnica del evento, los partidos se jugarán este lunes 29 de septiembre en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, a partir de las 7:00 de la noche.

Millón ante Bameso en el primero

La jornada arrancará con el enfrentamiento entre El Millón y Bameso, mientras que en el partido de cierre se medirán los conjuntos de San Lázaro y Rafael Barias.

El comité organizador destacó que la decisión garantiza el cumplimiento íntegro del calendario de la versión número 49 del TBS Distrito, reiterando su compromiso de ofrecer un certamen competitivo, seguro y organizado.

Finalmente, exhortó a la fanaticada a respaldar la jornada y a mantenerse atenta a los canales oficiales del TBS Distrito 2025 y de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), donde se continuará ofreciendo información actualizada sobre el desarrollo del campeonato.