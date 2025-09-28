Juan Guerrero en noche magistral para San Carlos y empata con el Mauricio en primer lugar

Juan Guerrero en gestión ofensiva en el partido de San Carlos ante Huellas del Siglo ( FUENTE EXTERNA )

El delantero de poder consigue 18 puntos y dominó los tableros con 19 rebotes; Tyran De Lattibeaudiere encesta 19

SANTO DOMINGO, RD.- El delantero de poder Juan Guerrero logró una noche magistral en la victoria del club

San Carlos 82-68 sobre Huellas del Siglo, para cerrar la segunda jornada dominical de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Guerrero se presentó dominante sobre Huellas al anotar 18 puntos y los combinó con 19 rebotes, contando también con el soporte ofensivo del refuerzo Tyran De Lattibeaudiere, quien fue el mayor anotador sancarleño con 19 tantos y nueve capturas.

San Carlos tuvo la colaboración ofensiva de Anyeuri Castillo con 14 unidades y Jaison Valdez se fue a las duchas con 10 anotaciones, seis rebotes y ocho rebotes.

Por los vencidos de Cristo Rey, el importado Enmanuel Egbuta coló 16 puntos y siete rebotes, Anpherne Acevedo 14 y Leandro Cabrera tuvo 10.

El combinado representativo de las Cinco Esquinas empató en la cima del grupo A con el Mauricio Báez, ambos con récord de 2-1, y los de Huellas se igualan con Los Prados con marca de 1-2, en el encuentro disputado en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede oficial del evento deportivo capitalino.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del lunes 29

El TBS Distrito 2025 dará continuación este lunes 29 con los partidos pospuestos del pasado viernes y que serán la sexta fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

Tales encuentros se mantienen en el mismo horario.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes El Millón y Bameso, y a las 9:00, San Lázaro ante Rafael Barías.