Bameso aplasta a El Millón en su segunda victoria del TBS Distrito 2025

Trahson Burrell, del club Bameso, intenta burlar la defensa de Enmanuel Martinez, en un bloqueo de Miguel Simón. ( FUENTE EXTERNA )

El club Bameso aplastó al combinado de El Millón, 114-78, en el partido que fue reasignado para este luego de la suspensión del pasado viernes por causa climatológica.

Los bamesianos dominaron todos los períodos, el primero pasó 31-20 y el segundo 33-25 para una primera mitad a su favor 64-45.

En el tercero siguió su dominio total 30-16 (94-61) y el último terminó 20-17 para un final 114-78.

El refuerzo norteamericano Trahson Burrel lideró el ataque ofensivo para Bameso con 18 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, y otros cinco jugadores anotando 10 o más.

El refuerzo Jonathan Bello encestó 17 tantos, atrapó cinco balones y repartió seis asistencias, seguido de Miguel Simón con 14 y seis rebotes, Jean Carlos Quezada tuvo 13 unidades con siete atrapadas, e Iván Gandia coló 10.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela marcó 29 puntos, el refuerzo romanense Yeison Colome tuvo 18 tantos con nueve rebotes y Enmanuel Martínez marcó 12.

Bameso mejora a 2-1 en el grupo B, mientras que los millonarios caen a 0-3.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 dará continuación este martes con el enfrentamiento a partir de las 7 de la noche entre San Lázaro y El Millón, y a partir de las 9 de la noche se enfrentarán Bameso y el Rafael Barias.