Huellas del Siglo supera a Los Prados con gran trabajo de Egbuta y Miranda

El refuerzo Enmanuel Egbuta, de Huellas del Siglo, en el partido ante el club Los Prados.

El club Huellas del Siglo y la dupla conformada por Enmanuel Egbuta y Miguel Miranda doblegaron este martes 85-75 al club Los Prados, en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

El partido se disputó en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede oficial del evento deportivo capitalino.

El refuerzo Egbuta logró un doble-doble de 31 puntos y 11 rebotes, y el York-dominican Miranda le respaldó con 24 tantos más cinco balones capturados, quienes tuvieron la ayuda de Anphernee Acevedo, quien aportó 10 encestes, nueve atrapadas y seis asistencias.

Por la causa pérdida, BJ Fizgerald anotó 23 puntos con seis rebotes, Carlos Pérez tuvo 12 dígitos más siete capturas, Eddy Mercedes 10 anotaciones y el importado Daytone Jennings se quedó con nueve y 11 rebotes.

La escuadra de Cristo Rey empareja su récord en 1-1, al igual que Los Prados, en el primer encuentro de la jornada de este martes en el TBS Distrito 2025.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2925 continúa su accionar este miércoles con su cuarta fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 4:00 de la tarde, se miden los clubes Rafael Barias ante El Millón, y a las 6:00, Bameso versus San Lázaro.