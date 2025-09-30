Ofensiva de Victor Liz le da victoria a San Lázaro sobre El Millón y asume primer lugar del grupo B

Víctor Liz en gestión ofensiva en el partido del Club San Lázaro ante El Millón en el TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

Victor Liz se encargó del control total de la ofensiva del club San Lázaro que la noche de este martes le sacó una victoria a El Millón, 99-93, en el primer partido de la cartelera en la séptima fecha de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Liz fue el principal anotador del combinado lazareño con 26 puntos y cuatro rebotes, quien tuvo la ayuda de Anderson García con 14 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias, Adonnecy Bramah coló 12, Gerald Abreu 12 y Lewis Duarte tuvo 11 puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela lideró el ataque con 25 puntos, Michael Watkins logró completar un doble-doble de 19 puntos y 16 rebotes, el refuerzo romanense Yeison Colome sumó 15 anotaciones y Enmanuel Martínez 13.

San Lázaro asumió la primera posición del grupo B con récord de 3-1, mientras que los millonarios perdieron por cuarta ocasión consecutiva para un registro de 0-4.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 sigue este miércoles con dos encuentros de la octava fecha de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo A.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes San Carlos ante Los Prados, y a las 9:00, Mauricio Báez contra Huellas del Siglo.