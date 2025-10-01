Al Horford inicia nueva etapa con los Golden State Warriors

Fotografía con la que los Golden State Warriors anunciaron oficialmente la incorporación del dominicano Al Horford para la próxima temporada de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

Los Golden State Warriors anunciaron oficialmente la incorporación del dominicano Al Horford para la próxima temporada de la NBA. A través de su cuenta de Instagram, el equipo publicó una fotografía del veterano jugador vistiendo el uniforme de los Warriors.

Además, publicaron el siguiente mensaje: " The Bay's newest big man! Welcome to Dub Nation, @alhorford". ( ¡El nuevo hombre grande de la bahía! Bienvenido a Dub Nation, @alhorford ).

El movimiento marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de Horford, quien se despidió de los Boston Celtics el pasado domingo 28 de septiembre. Con la franquicia de Boston conquistó el campeonato de la NBA en 2024, un logro histórico al alcanzar el título número 18 del equipo.

“Desde el momento en el que llegamos, me habéis recibido a mí y a mi familia con brazos abiertos. Este capítulo en mi carrera tendrá un lugar especial en mi corazón. Ganar el título 18 con esta ciudad será un momento que celebraré para siempre”, escribió Horford en su cuenta de X.

“Estoy agradecido para siempre con los aficionados y el equipo”, agregó.

Tras pasar siete de las últimas nueve temporadas con los Celtics, incluyendo la histórica campaña 2023-24, el ala-pívot/centro dominicano iniciará su decimonoveno año en la liga como el nuevo pívot titular de los Warriors. La temporada pasada promedió 9.0 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias, con un 36.3% en triples en 5.2 intentos por partido.

Disputó 60 juegos, 42 de ellos como titular, y anotó más de 100 triples por tercera temporada consecutiva, consolidándose con un 41% de acierto desde larga distancia.

Horford entra a la historia

Su llegada a Golden State es vista como un complemento ideal para el trío conformado por Stephen Curry, Jimmy Butler III y Draymond Green. Los Warriors confían en que su tamaño, visión de juego, capacidad defensiva e instinto para abrir la cancha eleven la competitividad del equipo en la posición de pívot.

Defensivamente, Horford sigue siendo de élite: tuvo un 46% de efectividad en tiros permitidos en situaciones de aislamiento la campaña pasada, el séptimo mejor registro de la NBA, según GeniusIQ.

Además, defendió la sexta mayor cantidad de aislamientos en la liga en 2024-25, demostrando su vigencia como uno de los hombres altos más versátiles para marcar tanto a interiores como a aleros.

Con más de 900 triples y 1,300 tapones en su carrera, Horford entra a la historia como uno de los únicos cuatro jugadores en alcanzar esa marca, junto a Rasheed Wallace, Brook Lopez y Clifford Robinson.