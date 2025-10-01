Karl Towns y Al Horford lideran la tropa criolla en la NBA

Karl-Anthony Towns (Knicks) y Al Horford (Warriors) encabezan el grupo de ocho jugadores de ascendencia dominicana que formaron parte del Media Day de la NBA, celebrado previo al inicio de la temporada que arranca el próximo martes 21 de octubre con una doble jornada.

Lester Quiñones (Orlando Magic), Justin Minaya (Magic), David Jones-García (Spurs), Koby Brea (Suns), RJ Luis Jr. (Celtics) y Chris Mañón (Lakers) completan la lista, que representa la mayor presencia dominicana en nóminas de equipos de la liga para un inicio de campaña.

Towns, bajo contrato con Nueva York hasta la temporada 2026-27 con opción para la 2027-28 por 61 millones de dólares, devengará este año 53.1 millones. Horford, en tanto, firmó un acuerdo por 5.6 millones de dólares para esta temporada, con opción de jugador para la próxima de 5.9 millones.

Towns y Horford son los únicos del grupo con puestos garantizados en las plantillas de sus franquicias.

El Exhibit-10

Quiñones y Minaya se encuentran en el Magic bajo contratos tipo Exhibit-10, no garantizados. Estos les permiten optar a un salario de hasta 2.378 millones de dólares -el mínimo de la liga-, aunque la organización puede convertirlos en acuerdos de doble vía.

Los doble vía

Jones-García, Brea, Luis Jr. y Mañón cuentan con contratos de doble vía, que garantizan un salario de 85,3 mil dólares por los 50 días permitidos en la G-League. Si disputan al menos un encuentro con el equipo en la NBA, su paga se prorrateará con base en el salario mínimo de la liga.

85.3 Mil dólares es el salario base de un jugador de la NBA bajo contrato doble vía en la temporada 2025-26.