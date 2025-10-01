Mauricio Báez se entroniza en el primer lugar del grupo A en el TBS Distrito 2025

El club Mauricio Báez se adueñó totalmente de la primera posición del grupo A tras derrotar este miércoles 79-72 a Huellas del Siglo para concluir la octava fecha de competición del 49 TBS Distrito 2025.

Los mauricianos hilvanan una racha victoriosa de tres partidos para poner su foja en 3-1, líder del grupo A, a la vez que Huellas pierde el segundo al hilo y camina en sentido contrario con marca de 1-3.

En esa mismo grupo, Los Prados y San Carlos están en situación pareja con registro de 2-2.

Juan Miguel Suero fue el principal anotador mauriciano con 17 puntos, respaldado por su hermano mayor Gerardo Suero, quien aportó 13 tantos y cuatro rebotes, el refuerzo estadounidense Tony Farmer logró un doble-doble de 11 unidades más 10 rebotes y Richard Bautista terminó con 10 anotaciones y seis asistencias.

Por Huellas, los importados Enmanuel Egbuta y Jalen Nesmith anotaron 17 y puntos, respectivamente, Darwin Cabrera ligó 11 y seis rebotes.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 continuará este viernes con una doble cartelera correspondiente a la serie regular y que retoma los partidos intergrupos, en la novena fecha de competición.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes Huellas del Siglo versus El Millón, y a las 9:00, San Carlos ante Bameso.