Edgar Sosa se marcha a Irán y finaliza participación con el Club Rafael Barias en el TBS Distrito

El Club Doctor Rafael Barias informa este miércoles que por compromisos internacionales el armador titular de ese equipo y ex miembro de la selección nacional de mayores, Edgar Sosa, no continuará con la franquicia, ya que se marcha a Irán.

En los cuatro partidos en los que jugó para el Barias, Sosa estuvo en cancha durante 85 minutos en los que promedió 6.0 puntos por encuentro, 2.3 asistencias, una bola robada y tiró de 8-3 del campo. En el tiro detrás del arco de tres puntos convirtió dos de sus nueve intentos.

Sosa, quien participó este año por primera vez en el certamen capitalino y jugó los primeros cuatro partidos del actual TBS Distrito 2025 con el Club Doctor Rafael Barias (2-2), concluye oficialmente su estadía en Villa Consuelo para ver acción en la liga profesional de Irán.

Su último partido

En su última presentación con los barianos, Sosa, egresado de la universidad de Louisville, terminó con 10 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes, de 2-2 en tiros libres, de 5-2 en lances de tres, y de 8-3 de campo, en un total de 30 minutos en la derrota 82-73 frente a Bameso.

En los tiros de campo, registró un 29 por ciento al encestar 5 de 17.

El Club Doctor Rafael Barias expresa su agradecimiento a Sosa, por su nivel de entrega en los partidos en los que participó y le desea todo el éxito en su paso por la liga profesional de Irán.