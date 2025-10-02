Anuncian la edición XXX del Torneo de Baloncesto Superior de Moca

El comité organizador entregó la copa que estará en juego en el certamen. ( FUENTE EXTERNA )

La XXXI versión del Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025) fue presentada en un acto solemne realizado en el Teatro Don Bosco de Moca, donde se anunció que la edición será dedicada a Andrés Bautista García, ministro administrativo de la Presidencia.

La gobernadora provincial, Patricia Muñoz, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, resaltando el esfuerzo de la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y del comité organizador para poner en marcha este importante certamen que arranca el viernes 3 de octubre en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

El presidente de ASOBAE, Ariel Vázquez, destacó que el torneo es esperado cada año con gran pasión y que la Federación Dominicana de Baloncesto lo ha catalogado entre los cuatro mejores del país.

De su lado, Emmanuel Bautista, presidente del Comité Organizador, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por seguir impulsando el deporte como herramienta de transformación social.

Asimismo, expresó la satisfacción por la dedicatoria de esta edición a su padre, Andrés Bautista, ministro administrativo de la presidencia, por su apoyo firme al desarrollo de la juventud.

Refuerzos y dirigentes

El club La Cancha anunció al dirigente Anderson Cabreja y Antonio Gordon; El club José Horacio Rodríguez confirmó a Darious Morten y Carlos Medina dirigente.

El San Sebastián, los subcampeones de la pasada edición, tienen a Juan Junior Rosario “El Paisero” y Vladimir Frías dirigente. Los campeones del Don Bosco tendrán a Tony Michel y su dirigente el mocano Jonathan Sarnely Matos.

Transmisión y novedades

El presidente de Televiaducto SRL, Pablo Grullón, reafirmó el compromiso de transmitir los partidos por el Canal 58 y anunció internet gratis para los fanáticos en el polideportivo.

Además, la rueda de prensa incluyó la interpretación del tema oficial del torneo por el artista urbano mocano Ronny La Melodía. La parte comercial está a cargo de la comunicadora Dania Cárdenas, junto a José Durán, en alianza con Televiaducto.

Precios y acceso inaugural

Los juegos se disputarán en doble jornada los miércoles, viernes y domingos. Los precios serán de RD$150 en gradas y RD$300 en palco VIP.

El día inaugural, gracias al empresario Francisco Quezada de Industrias Macier, las boletas generales serán gratuitas para los fanáticos.

Calendario de apertura

El salto al centro será el viernes 3 de octubre, a las 6:30 p.m. con el partido La Cancha vs. José Horacio Rodríguez. A segunda hora (9:00 p.m.) se enfrentarán San Sebastián vs. Don Bosco.