×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Edgar Sosa
Edgar Sosa

Sosa se prepara para seguir ligado al baloncesto después del retiro

Valora el rol de Andrés Feliz y Jean Montero en el equipo nacional de mayores

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Sosa se prepara para seguir ligado al baloncesto después del retiro
Edgar Sosa (FUENTE EXTERNA)

Edgar Sosa ha estado ligado al baloncesto desde los cinco años, según contó a Diario Libre. Por su amor a la disciplina planea mantenerse conectado al juego de una manera u otra cuando le llegue el momento de su retiro como jugador.

Mirando hacia el futuro, quizás en unos cinco años, se visualiza como entrenador. "Ahora mismo no sé si la vida me va a llevar a ser entrenador de baloncesto, pero si me llega esa oportunidad, claro que lo consideraría", afirmó.

Sosa apuesta a crecer como ser humano y explorar otras facetas en su vida adulta, pero reconoce que el baloncesto siempre ha sido parte de su existencia y su gran pasión.

"Sí, creo que lo puedo hacer. Con todo lo que he aprendido, con todos mis coaches, creo que lo puedo hacer", expresó sobre la posibilidad de integrarse en algún momento al cuerpo técnico del equipo nacional.

Sobre Andrés y Jean

El armador nacido en Nueva York está consciente del buen momento que vive el equipo nacional en la posición de armador con la presencia de Andrés Feliz y Jean Montero, y del impacto que ambos han tenido hasta el momento.

Los exhorta a mantenerse humildes, con los pies sobre la tierra y trabajando con la misma disciplina que los ha llevado a representar a la República Dominicana.

"Lo único que les puedo decir es que sigan haciendo las cosas como hasta ahora, porque eso los ha colocado en la posición de representar a nuestro país", agregó.

RELACIONADAS

El exselección nacional considera que ambos tienen el potencial de desarrollar carreras muy longevas en el baloncesto internacional y que la humildad será clave para sobreponerse a las adversidades que puedan encontrar en el camino.

Se va a Irán

Sosa consiguió contrato para regresar a Irán, donde ya había jugado en 2015. Recientemente finalizó su participación con el club Rafael Barias en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito, donde promedió siete puntos y 2.8 asistencias en 22 minutos por encuentro en cuatro partidos. 

 
TEMAS -
  • Compartir por Correo
  • Compartir por Twitter

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.