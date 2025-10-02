Sosa se prepara para seguir ligado al baloncesto después del retiro

Edgar Sosa ha estado ligado al baloncesto desde los cinco años, según contó a Diario Libre. Por su amor a la disciplina planea mantenerse conectado al juego de una manera u otra cuando le llegue el momento de su retiro como jugador.

Mirando hacia el futuro, quizás en unos cinco años, se visualiza como entrenador. "Ahora mismo no sé si la vida me va a llevar a ser entrenador de baloncesto, pero si me llega esa oportunidad, claro que lo consideraría", afirmó.

Sosa apuesta a crecer como ser humano y explorar otras facetas en su vida adulta, pero reconoce que el baloncesto siempre ha sido parte de su existencia y su gran pasión.

"Sí, creo que lo puedo hacer. Con todo lo que he aprendido, con todos mis coaches, creo que lo puedo hacer", expresó sobre la posibilidad de integrarse en algún momento al cuerpo técnico del equipo nacional.

Sobre Andrés y Jean

El armador nacido en Nueva York está consciente del buen momento que vive el equipo nacional en la posición de armador con la presencia de Andrés Feliz y Jean Montero, y del impacto que ambos han tenido hasta el momento.

Los exhorta a mantenerse humildes, con los pies sobre la tierra y trabajando con la misma disciplina que los ha llevado a representar a la República Dominicana.

"Lo único que les puedo decir es que sigan haciendo las cosas como hasta ahora, porque eso los ha colocado en la posición de representar a nuestro país", agregó.

El exselección nacional considera que ambos tienen el potencial de desarrollar carreras muy longevas en el baloncesto internacional y que la humildad será clave para sobreponerse a las adversidades que puedan encontrar en el camino.

Se va a Irán

Sosa consiguió contrato para regresar a Irán, donde ya había jugado en 2015. Recientemente finalizó su participación con el club Rafael Barias en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito, donde promedió siete puntos y 2.8 asistencias en 22 minutos por encuentro en cuatro partidos.