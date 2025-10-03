El extraño caso de Luka Doncic; más pesado, pero en una mejor forma física

El base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, asiste al Día de los Medios de Comunicación de Los Angeles Lakers en el Centro de Entrenamiento de Salud de UCLA en El Segundo, California, EE. UU., el 29 de septiembre de 2025. ( EFE )

Luka Doncic está listo para demostrarle a Nico Harrison lo equivocado que estaba al traspasarlo de Dallas a los Lakers, y ha pasado la pretemporada presumiendo de su nuevo físico más delgado. Sin embargo, cuando los Lakers se presentaron para el día de prensa a principios de esta semana, Doncic figuraba con 6,35 kg (14 libras) más que al entrar en la temporada pasada.

El equipo de los Lakers ha hecho oficial el peso con el que el esloveno ha llegado al campamento y es mayor que al inicio de la temporada pasada. Entonces, los Mavericks anunciaron que el base estaba en 104,3 kilos (229 libras). Ahora son 110,6 kilos (243 libras).

Hay muchas fotos circulando en internet que muestran cuánto más en forma está Doncic ahora que cuando Dallas lo traspasó. Entonces, ¿por qué figura con 6 kg más que el año pasado? Esta es la explicación más sencilla de cómo Luka ganó 6 kg durante el último año.

En 2021, Tim McMahon de ESPN informó que Dallas ya mentía sobre el peso de Doncic. Fuentes informaron a ESPN que Doncic se presentó al campamento de entrenamiento con un peso de más de 118 kg por segundo año consecutivo. Su peso oficial es de 104 kg. Es posible que 118 kg fuera un peso menor, especialmente porque Doncic sufrió una distensión en la pantorrilla que limitó su acondicionamiento la temporada pasada y lo mantuvo fuera de la alineación durante unas seis semanas antes del traspaso.

Harrison tenía tan poca tolerancia al mal acondicionamiento físico y las costumbres festivas de Luka que sorprende que los Mavericks no indicaran su peso real como una forma de motivarlo. Sin embargo, a estas alturas, es casi seguro que Dallas estaba cubriendo a Luka mientras se ponía en forma durante varios años.

Mejor condición

Parece que Doncic está más en forma y más feliz en Los Ángeles. ¿Será más productivo? Luka llevó a un equipo de los Mavericks que no era favorito a las Finales de la NBA de 2024, y tendrá que brillar aún más este año si los Lakers quieren tener éxito en la Conferencia Oeste. Doncic es uno de los favoritos de pretemporada para el MVP ahora mismo, pero lo ha sido durante varias temporadas, y nunca ha ganado el premio.

Puede que LeBron James siga en los Lakers, pero por primera vez en su carrera, se siente como un compañero. Los Lakers son el equipo de Luka, y solo llegarán hasta donde él pueda llevarlos. Un Doncic de 110 kilos debería ser una gran noticia para Los Ángeles. Por una vez, todos son abiertos y honestos sobre su peso, algo que siempre ha usado a su favor.

Con Zion Williamson también luciendo delgado esta temporada, habrá un foco adicional en el rendimiento de las dos estrellas ahora que están en mejor forma.

Esta es la prueba más importante hasta la fecha en la carrera de Luka. Los Mavs estarán bien sin él ahora que tienen a Cooper Flagg. Depende de Doncic demostrar que su "cuerpo de venganza" no es solo una estrategia de relaciones públicas: es algo que realmente puede ayudarlo a competir por ser el mejor jugador del mundo.