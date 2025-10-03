Juan Guerrero, impresionante en la victoria de San Carlos sobre Bameso en el TBS Distrito 2025

Juan Guerrero, de San Carlos, en una ofensiva entre los jugadores de Bameso, Fausto Pichardo, Luixander Blanco y Luis Reynoso. ( FUENTE EXTERNA. )

- Un demoledor Juan Guerrero destrozó las defensas contrarias para conducir la victoria del club San Carlos ante Bameso, 86-78, en el choque de cierre este viernes en la novena fecha de competición en el 49 TBS Distrito 2025.

Guerrero apretó en la ofensiva en el último tramo del partido para terminar como líder anotador de San Carlos con 23 puntos y atrapó nueve rebotes, haciendo dupla con el importado Tyran De Lattibeaudiere, quien le secundó con 20 tantos y ocho rebotes.

También ayudaron Eddy Polanco con 12 puntos, siete rebotes y seis asistencias, Anyeuri Castillo logró 11 en su partido de despedida y en su debut Luis David Montero encestó 10 unidades.

Por Bameso, el refuerzo norteamericano Trahson Burrel anotó 18 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, Ivan Gandia 16, Miguel Simón coló 15 tantos más ocho rebotes y Luis Reynoso 10.

La escuadra de las Cinco Esquinas obtuvo su tercera victoria con dos reveses, y El mismo récord presenta Bameso.

San Carlos reconoce a Rivas

El club San Carlos entregó este viernes un reconocimiento especial a la señora Ana Rivas, directora general de Banca La Suerte, previo al inicio del partido entre los equipos de San Carlos y Bameso, en el TBS Distrito 2025.

La entrega estuvo a cargo de los ejecutivos de la franquicia sancarleña, el coronel (PN) Diego Pesqueira y Johnny Peguero, quienes valoraron el apoyo de la señora Rivas al deportes en el club San Carlos.

También, Rivas tuvo a cargo el saque de honor.

Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional, además es el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 retoma la acción este domingo con una doble cartelera en la cuarta fecha de los partidos intergrupos, y décima en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 4:00 de la tarde, jugarán los combinados de Los Prados contra San Lázaro, y a las 6:00 de la tarde, se enfrentan Mauricio Báez y Rafael Barias.