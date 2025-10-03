Un exrefuerzo de Mauricio Báez se expone a la pena de muerte por uso de cannabis en Indonesia

Cuando Jarred Shaw, un jugador de baloncesto estadounidense en Indonesia, bajó al vestíbulo de su complejo de apartamentos a principios de este año para recoger un paquete que contenía gomitas de cannabis importadas ilegalmente, pensó que había llegado el medicamento para aliviar su enfermedad de Crohn.

Así había sido, pero también lo habían hecho 10 policías encubiertos. Un video en redes sociales muestra a Shaw, vestido con una camiseta negra y pantalones cortos, gritando pidiendo ayuda mientras la multitud de agentes se acerca para detenerlo.

El jugador de 35 años, originario de Dallas, Texas y que jugó en el básquet del Distrito Nacional con Mauricio Báez (2019 y 2021), se enfrenta a la posibilidad de la pena de muerte o a una larga condena en prisión. Fue un miembro clave del Prawira Bandung, que ganó la Liga de Baloncesto de Indonesia (IBL) en 2023, y ha anotado más de 1000 puntos en tres temporadas en el país. Pero ahora se encuentra en prisión preventiva y tiene prohibido el acceso de por vida a la IBL.

"Uso cannabis como medicina", declaró a The Guardian por teléfono desde una prisión a las afueras de Yakarta, la capital de Indonesia, en sus primeras declaraciones a la prensa desde su arresto en mayo. "Tengo una enfermedad inflamatoria llamada enfermedad de Crohn que es incurable. No hay ningún medicamento aparte del cannabis que me alivie el dolor de estómago".

Establecido en Asia

Durante la temporada baja, Shaw vive en Tailandia, donde el cannabis está sujeto a leyes más liberales. Dice que había soportado el sufrimiento de no tener cannabis en campañas anteriores en Indonesia, pero que razones de salud lo impulsaron a importar el suministro interceptado de 132 gomitas este año. "Cometí un error estúpido", afirma.

Pero ese error no debería justificar la pena de muerte ni una larga condena, afirma. "Hay gente que me dice que voy a pasar el resto de mi vida en prisión por unos comestibles", afirma. "Nunca había pasado por algo así". En los dos primeros meses tras su arresto, se encontraba en el punto más bajo de su vida y en un estado mental muy oscuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/e9283479-mauricio-baez-00b137b2.jpg Jarred Shaw, primero desde la izquierda, durante un partido del básquet distrital con Mauricio Báez, en 2021.

"Me sentía impotente y solo", dice. "No quería despertar de nuevo". Pero gracias a la oración y su fe, así como al acceso a un gimnasio en la prisión, está empezando a sentirse él mismo de nuevo, incluso mientras comparte una celda estrecha con una docena de hombres.

"Acabo de cumplir 35 años, pero todavía me siento joven", dice el exjugador de baloncesto de Utah State, que ha jugado en Argentina, Japón, Turquía, Tailandia y Túnez. "Me encantaría continuar mi carrera en el baloncesto".

Shaw, quien juega como pívot o ala-pívot, afirma que el cannabis le ayuda a aliviar la ansiedad y la depresión, así como el insomnio y el dolor de la enfermedad de Crohn. "No lo uso para divertirme ni para salir de fiesta", dice. "Con mi problema estomacal, a veces me cuesta retener la comida o ir al baño. Simplemente alivia un poco el dolor".

Fuerte combate

Indonesia mantiene una línea dura contra las drogas y en 2016 ejecutó por fusilamiento a un indonesio y tres extranjeros condenados por delitos relacionados con drogas. Más de 500 personas, entre ellas casi 100 extranjeros, se encuentran en el corredor de la muerte en el país, la mayoría por delitos relacionados con drogas.

La policía indonesia ha declarado que Shaw envió mensajes de texto a sus compañeros diciéndoles que compartiría con ellos algunos caramelos de cannabis. "Lo que ellos consideran drogas, yo lo considero medicina", afirma Shaw. "Simplemente son culturas diferentes".

Tras el arresto de Shaw, Ronald Sipayung, jefe de policía del aeropuerto de Soekarno-Hatta, declaró a la prensa que el estadounidense podría enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte si es declarado culpable. "Seguimos investigando para descubrir la red internacional de drogas que está detrás de este caso y detener su distribución", declaró Sipayung.

Shaw fue presentado rápidamente en rueda de prensa, con las manos esposadas y una camiseta naranja de la prisión y una mascarilla negra. Se quedó de espaldas al público mientras los jefes de policía exhibían las gomitas de cannabis, que pesan 869 gramos en total y valen 400 dólares.

Afirmó que acusarlo de posesión de casi un kilo de cannabis es injusto y "enfermizo", dado que la mayor parte del peso proviene de las propias gomitas y no del contenido de cannabis. "Me acusaron de casi un kilo", afirma. "No tenía ni de lejos esa cantidad".

Shaw está recaudando fondos para cubrir sus crecientes gastos legales. Aún no ha comparecido ante el tribunal a pesar de haber sido arrestado hace cinco meses, y sigue esperando la fecha de su primera comparecencia. "Me hacen parecer un gran narcotraficante", afirma. "¿Por qué traería los dulces aquí para venderlos? Eran para consumo personal".