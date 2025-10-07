"Se lebronió": la esperada "decisión" de LeBron James era un anuncio publicitario

Lo que muchos fanáticos pensaron que sería el anuncio del retiro de LeBron James terminó siendo una estrategia de mercadeo. ( ARCHIVO )

Los fanáticos dominicanos utilizan la expresión "se lebronió" para señalar que un jugador no brilló en el momento apremiante. Haciendo ese uso se puede argumentar que LeBron James no estuvo al nivel de las expectativas cuando tomó su segunda decisión este martes.

Lo que muchos fanáticos pensaron que sería el anuncio del retiro de LeBron James terminó siendo una estrategia de mercadeo. El astro de los Lakers presentó este martes su nueva campaña con la marca de coñac Hennessy V.S.O.P., imitando su recordada frase de 2010: "Yo me llevo mis talentos a...".

Durante días, James había alimentado la expectativa al publicar en la red X que haría "la decisión de todas las decisiones", evocando el especial televisivo en el que hace 15 años anunció su salida de Cleveland para unirse al Miami Heat.

A mediodía del martes, la marca adelantó el anuncio antes de lo previsto y reveló el video completo: "Este otoño, llevaré mis talentos a Hennessy V.S.O.P.", dice LeBron, sentado frente a otro hombre en una recreación casi idéntica a su histórica entrevista con Jim Gray.

El comercial, titulado "The Second Decision", presenta una edición limitada de botellas color naranja con el nombre de James y su característico gesto de "coronación", símbolo de su apodo King James. Según Hennessy, la colaboración "celebra una unión creativa y un legado cultural compartido".

La confusión en redes

La confusión en redes fue inmediata. Muchos interpretaron la publicación como el preludio de su retiro o de un cambio de equipo. James, de 40 años, es el jugador activo más veterano de la NBA y está a punto de iniciar su temporada número 23, sin contrato garantizado más allá de 2025.

El suspenso generó un pico en los precios de las entradas para el último partido de los Lakers en abril, ante la posibilidad de que fuera el último de LeBron en la liga. Sin embargo, el misterio terminó siendo una elaborada jugada publicitaria.

Al final del spot, el jugador sonríe a cámara y cierra con una frase sencilla: "Me gusta mi decisión".

Con este guiño, LeBron James no solo repitió una de las frases más icónicas del deporte moderno, sino que demostró —una vez más— su capacidad para convertir cada movimiento en un fenómeno mediático.