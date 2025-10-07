Los precios de las boletas de los Lakers se disparan tras el mensaje en redes de LeBron James

Fotografía de archivo del delantero de Los Angeles Lakers, LeBron James, a la izquierda, dispara mientras el centro de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, defiende durante la segunda mitad de un partido de la NBA el jueves 6 de marzo de 2025. ( EFE )

Los precios de las entradas para el último partido en casa de los Los Angeles Lakers en la temporada regular 2025-2026 se dispararon pocas horas después de que LeBron James publicara un mensaje en redes sociales titulado “The Second Decision”.

Antes de la publicación, el boleto más económico para el encuentro del 12 de abril de 2026 ante el Utah Jazz en el Crypto.com Arena costaba 82 dólares, según el portal de reventa Vivid Seats. Tras el anuncio, el precio mínimo subió a 580 dólares por entrada individual, mientras que dos boletos cuestan al menos 760 dólares.

El incremento se produjo en medio de la especulación sobre un posible retiro de James al final de la próxima campaña, que sería la número 23 de su carrera y la octava con los Lakers.

Durante el día de medios de la NBA, la semana pasada, el jugador de 40 años había minimizado los rumores sobre su retiro. “Estoy emocionado de poder jugar otra temporada al nivel que amo”, dijo James. “No sé cuándo será el final, pero sé que está más cerca que antes. Estoy completamente comprometido con esta temporada porque no doy nada por sentado”.

El alero, máximo anotador histórico de la liga, también reflexionó sobre su longevidad en el deporte: “Es increíble seguir compitiendo a este nivel después de tantos años. La edad es solo un número, pero también una realidad. Hay pocos jugadores que hayan jugado así en su temporada 23. Yo solo intento dar lo mejor de mí y seguir inspirando”.

Lakers contra Warriors

Los Lakers debutarán el 21 de octubre frente a los Golden State Warriors, también en casa. El partido ante el Utah Jazz marcará el cierre de su calendario como local y, para muchos fanáticos, podría ser el último de James en el Crypto.com Arena.

Hasta el momento, ni el jugador ni la franquicia han confirmado si “The Second Decision” —cuyo anuncio formal está previsto para este martes— tendrá relación con su retiro o con algún proyecto personal.