¿Qué anunciará LeBron James este martes?

LeBron James, jugador de los Los Angeles Lakers en la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, anunciará este martes lo que él mismo ha llamado la segunda decisión "The Second Decision", un evento que ha despertado especulaciones sobre su futuro en la NBA.

El anuncio está previsto para las 12:00 p. m. (hora del este de Estados Unidos), según un breve video publicado por el jugador en sus redes sociales. En las imágenes, James camina hacia una silla y se sienta frente a una persona no identificada, en una escena que recuerda a su transmisión televisiva de 2010, cuando anunció su salida de los Cleveland Cavaliers para unirse al Miami Heat.

Hasta ahora, el jugador de 40 años no ha revelado el contenido de su mensaje. Sin embargo, la publicación, con la frase "la decisión de todas las decisiones" "The decision of all decisions", ha generado versiones sobre una posible despedida del baloncesto profesional, un nuevo proyecto comercial o una alianza empresarial.

James, cuatro veces campeón de la NBA y dos veces medallista olímpico, confirmó en julio que continuará con los Lakers para la temporada 2025-2026, en la que cobrará 52.6 millones de dólares. No obstante, en recientes declaraciones admitió que está evaluando su retiro y que la decisión "no está tomada del todo".

Posibles escenarios

Los medios estadounidenses han señalado tres posibles escenarios: un anuncio de retiro formal al final de la próxima temporada, una expansión de su empresa SpringHill Company vinculada a contenidos deportivos, o un mensaje relacionado con la carrera de su hijo, Bronny James, quien fue seleccionado por los Lakers en el draft de 2024.

Hasta la tarde del lunes, la organización de los Lakers no había emitido comentarios sobre el evento. La NBA tampoco ha confirmado si el mensaje será transmitido por alguna cadena o solo a través de plataformas digitales.

LeBron James, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la liga, ha disputado 21 temporadas y mantiene promedios de 27.1 puntos, 7.4 rebotes y 7.3 asistencias por partido. Con más de 39,000 puntos, es el máximo anotador histórico de la NBA.

El anuncio de este martes podría marcar un punto de inflexión en una carrera que ha abarcado más de dos décadas y que lo ha convertido en una figura influyente dentro y fuera del deporte.