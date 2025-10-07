Huellas del Siglo sale de mala racha al vencer a Bameso en el TBS Distrito 2025

Anphernee Acevedo ataca el aro en el partido entre Huellas del Siglo y Bameso en el TBS Distrito ( FUENTE EXTERNA )

El club Huellas del Siglo salió de una mala racha al vencer este martes 83-75 a Bameso, para cerrar la jornada de este martes en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Huellas tenía tres reveses seguidos y con esta victoria mejoraron su récord en 2-4, aunque permanecen en la última plaza del grupo A, en cambio, los bamesianos, que perdieron por segunda ocasión al hilo, se emparejaron al registrar 3-3, como integrante del grupo B, en el que ocupan el segundo lugar, por debajo del líder San Lázaro que marca 4-1.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias.

Los mejores anotadores por Huellas fueron Anphernee Acevedo con 22 puntos y cinco asistencias, Miguel Miranda 11, el importado Emmanuel Egbuta logró un doble-doble de 10 tantos con 11 rebotes, Juan Paez 10 y Darwin Cabrera aportó nueve encestes y atrapó 10 pelotas.

Por Bameso, Luis Reynoso ligó 15 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, Fausto Pichardo y Miguel Simón 14 unidades cada uno.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 sigue este miércoles con dos partidos más en la sexta fecha de la fase intergrupos, y doceava en general, de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes Los Prados ante Rafael Barias, y a las 9:00, chocarán San Lázaro contra Mauricio Báez.