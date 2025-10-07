Juan Guerrero coloca a San Carlos en primer lugar al superar a El Millón en el TBS Distrito 2025

Juan Guerrero ataca el aro en el partido del Club San Carlos ante El Millón ( FUENTE EXTERNA )

Juan Guerrero volvió a cargar sobre sus hombros la ofensiva del club San Carlos que la noche de este martes superó 96-86 a El Millón, en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Un triunfo que coloca a la escuadra de las "Cinco Esquinas" a saborear la primera posición del grupo A con marca de 4-2, con medio juego de ventaja sobre el Club Mauricio Báez que ocupa el segundo lugar con 3-2.

El Yireh, con su récord de 1-5, último puesto del grupo B, se convirtió en el primer combinado con cinco derrotas, restándole cuatro choques de la fase regular y que solo otorga tres plazas a la siguiente fase de eliminación.

Aunque el marcador fue por 10 puntos arriba, definido en la parte final, el partido fue bien batallado por los millonarios hasta los últimos tres minutos, ante un eufórico público que creyó podrían rebasar en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias.

Los sancarleños se valieron de Guerrero, quien convirtió cifras dobles de 23 puntos y 12 rebotes, acompañado de Jaison Valdez con 19 tantos y ocho asistencias.

Por igual, se destacaron el refuerzo norteamericano Tyran De Latibeaudiere al anotar 16 unidades, Luis Montero tuvo 11 puntos, cinco rebotes más siete asistencias, y con 10 anotados quedaron Eddy Polanco y JJ Romer.

Por los millonarios, Jesse Zarzuelacon 22 puntos, Andrés Fulgencio 21 tantos, el refuerzo estadounidense Tyree Robinson coló 14 encestes con siete atrapadas, y su compatriota Michael Watkins tuvo un doble-doble de 13 tantos más 12 rebotes y otorgó cuatro asistencias.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 sigue este miércoles con dos partidos en la sexta fecha de la fase intergrupos, y doceava en general, de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes Los Prados ante Rafael Barias, y a las 9:00, chocarán San Lázaro contra Mauricio Báez.