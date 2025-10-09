Anderson García se crece y San Lázaro tumba al Mauricio Báez en el torneo distrital de basket 2025
El refuerzo mocano firmó un doble-doble su equipo se consolida como líder del Grupo B con marca de 5-1
Inspirado y dominante, el refuerzo mocano Anderson García lideró este miércoles al club San Lázaro en una victoria de peso: 93-83 sobre Mauricio Báez, en un emocionante cierre de jornada del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025).
García fue el motor de los lazareños en ambos extremos de la cancha, completando un doble-doble de 17 puntos y 18 rebotes, además de sumar seis asistencias y cuatro bloqueos en 33 minutos de acción.
Su actuación fue clave para llenar el vacío ofensivo del también refuerzo Víctor Liz, quien terminó con 13 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.
El máximo anotador del equipo de Jobo Bonito fue AJ Bramah con 19 tantos y nueve rebotes, seguido por Jordan Geronimo con 12 puntos, mientras que Lewis Duarte tuvo un aporte completo con 10 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias.
Por el Mauricio, el importado Tony Farmer cerró con 21 puntos y 10 rebotes; Juan Miguel Suero sumó 16 unidades, nueve capturas y seis asistencias; Emmit Williams agregó 13 puntos y ocho rebotes, y Gerardo Suero firmó un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes.
Con el triunfo, San Lázaro (5-1) se convierte en el primer equipo en alcanzar cinco victorias en el torneo y se afianza como líder del Grupo B, extendiendo su racha a tres triunfos consecutivos y quedando a un paso de avanzar a la fase de eliminación.
En contraste, Mauricio Báez (3-3) cae por segundo partido seguido, algo que no ocurría desde su regreso al TBS Distrito en 2016, tras una ausencia de 13 años.
- Próxima jornada –
- Viernes 10 de octubre
- El torneo continúa con dos choques en la séptima fecha de la fase intergrupos (13ra jornada general): 7:00 p.m. Mauricio Báez vs. El Millón
- 9:00 p.m. San Carlos vs. San Lázaro
El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Diego Pesqueira, y el Comité Organizador está encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. La edición de este año está dedicada al Inmortal del Deporte Dominicano, Evaristo Pérez.