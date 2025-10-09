Fanático demanda a LeBron James y lo acusa de engañarlo por su anuncio "La Segunda Decisión"

LeBron recreó en el video la escena de cuando en 2010 anunció que se iba a jugar a los Miami Heat. ( FUENTE EXTERNA )

En el apasionado mundo del baloncesto, las rivalidades suelen provocar acalorados debates y batallas en redes sociales. Pero para Andrew García, un fanático fiel de Los Ángeles Lakers, su rivalidad es con LeBron James.

García demandó a LeBron James por el anuncio de la leyenda de la NBA 'The Second Decision', alegando que lo engañó por cientos de dólares, según un informe de fuentes judiciales en la ciudad de Los Ángeles Lakers.

La demanda fue presentada en el condado de Los Ángeles, alegando que creía que el ícono de los Lakers había insinuado que se retiraría cuando se burló del gran anuncio entrante.

El lunes pasado, James difundió un video que anticipaba 'La Segunda Decisión', un claro guiño al anuncio de su mudanza de Cleveland a Miami en 2010, convenciendo a muchos fanáticos del baloncesto de que el jugador de 40 años se estaba preparando para anunciar el final de su carrera como jugador antes de su 23.ª temporada en la NBA.

Sin embargo, cuando finalmente se conoció la noticia el martes, se reveló que la publicación de James era, de hecho, un anuncio de su nueva colaboración con la marca de coñac Hennessy, habiendo firmado una asociación creativa con la marca el año pasado.

El reclamo del fanático

García afirma que James le debe $865.66 después de que corrió a Ticketmaster luego del avance del lunes para conseguir entradas para lo que creía que sería el último enfrentamiento de la estrella del baloncesto contra su ex equipo, los Cleveland Cavaliers, según TMZ.

James es acusado de "fraude, engaño, tergiversación y cualquier fundamento legal para obtener una indemnización".

«No lo habría comprado si no se iba a retirar. Así de simple», declaró García a TMZ.