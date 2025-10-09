Por una ciática, LeBron James se perderá el arranque de temporada

Los angelinos abren su temporada sin James contra los Golden State Warriors el 21 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

LeBron James, superestrella de Los Lakers de Los Angeles, se perderá el primer partido de su temporada 23 en la NBA por una ciática, y estará fuera de las canchas de tres a cuatro semanas, según medios estadounidenses.

Luego del entrenamiento del equipo, en el que nuevamente no participó James, de 40 años, Los Lakers revelaron el diagnóstico de ciática en el lado derecho del cuerpo, informó ESPN.

"King" James ya se perdió los dos primeros partidos de pretemporada de los angelinos, por lo que el entrenador del equipo, JJ Redick, describió como una irritación nerviosa en el glúteo.

La ciática es un dolor o entumecimiento que sigue el trayecto del nervio ciático desde la zona lumbar hasta la pierna.

La ciática describe los síntomas de irritación, inflamación o compresión del nervio ciático, según la analista de lesiones de ESPN, Stephania Bell. El nervio se origina en la columna lumbar (parte inferior) y desciende por los glúteos y los isquiotibiales antes de ramificarse en otros nervios más pequeños en la parte inferior de la pierna y el pie.

Los síntomas pueden variar desde un dolor agudo o urente hasta entumecimiento y hormigueo. El tiempo de recuperación varía considerablemente y depende del origen del problema.

Los Lakers informaron que su estrella volverá a ser evaluada en unas tres o cuatro semanas, cuando se entregarán más detalles de su condición física.

De cara al arranque

Los angelinos abren su temporada contra los Golden State Warriors el 21 de octubre.

El cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos declaró a la prensa el mes pasado que estaba "emocionado" ante la perspectiva de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar su 23.ª temporada.

"Sea lo que sea que me depare el camino este año, estoy muy entusiasmado porque no sé cuándo terminará. Es mucho más pronto que tarde", declaró.

Cuando se le pidió el jueves una actualización sobre el progreso de James con la lesión, antes de que los Lakers publicaran el diagnóstico de ciática, Redick dijo que James "seguía su propio ritmo".

Si James continuaba de baja durante las tres o cuatro semanas completas, se perdería el partido inaugural de los Lakers contra los Golden State Warriors el 21 de octubre.

Shams Charania de ESPN informó esta semana que James probablemente se perdería toda la pretemporada, pero que su objetivo era volver a la acción en el partido inaugural.

Desde que James se unió a los Lakers en la temporada 2018-19, Los Ángeles tiene un récord de 248-171 (un porcentaje de victorias de .591) con él en la cancha. Cuando no juega, tienen un récord de 56-78 (.418).