Paul Pierce fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles

El legendario jugador de los Celtics de Boston, Paul Pierce, fue arrestado el martes en Los Ángeles bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según informó la Patrulla de Carreteras de California a varias estaciones de noticias de California y Boston.

Pierce, de 47 años, fue encontrado durmiendo al volante de su auto en una autopista de Los Ángeles después de las 22:30 del martes, publica Chris Cwik, de Yahoo Sports.

Inicialmente, los oficiales acudieron a la zona para investigar un accidente de varios vehículos en los carriles en dirección norte de la autopista 101. Mientras investigaban el accidente, los oficiales notaron una camioneta Range Rover detenida en uno de los carriles de la autopista al sur del lugar del accidente.

Pierce fue encontrado dormido al volante de su Range Rover. Los oficiales afirmaron haber notado signos de incapacidad en Pierce e iniciaron una investigación por conducir bajo los efectos del alcohol.

Fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad. El caso de Pierce será "presentado al Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles para su revisión", según WCVB.

Si bien Pierce pasó casi toda su carrera en la NBA en Boston, nació y creció en California. Nació en Oakland y jugó baloncesto en la preparatoria en Inglewood. Fue un jugador destacado en la preparatoria, participando en el McDonald's All-American Game de 1995.

Pierce jugó baloncesto universitario en Kansas antes de que los Celtics lo seleccionaran con la décima selección general del Draft de la NBA de 1998. Pierce forjó una carrera digna del Salón de la Fama en Boston, liderando al equipo a un campeonato durante sus 15 años de carrera con los Celtics.

Hacia el final de su carrera, Pierce también jugó para los Brooklyn Nets y los Washington Wizards antes de pasar sus dos últimas temporadas con Los Angeles Clippers.

Después de su etapa como jugador, Pierce trabajó como analista de la NBA en ESPN de 2017 a 2021. La cadena lo despidió tras transmitir en vivo un video de una fiesta.

Pierce comenzó a trabajar para FS1 en 2024. Apareció en los titulares en mayo, cuando caminó 32 kilómetros para ir al trabajo después de que una predicción audaz sobre los Celtics fracasara.