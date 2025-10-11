El dominicano David Jones impulsa a los Spurs a mantener su invicto en partido contra Utah

El jugador de baloncesto dominicano David Jones García, de 23 años, pertenece al equipo San Antonio Spurs. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano David Jones García aportó 20 puntos, incluidos varios decisivos entre el último cuarto y el tiempo extra, en la victoria de los San Antonio Spurs por 134-130 sobre los Utah Jazz, en un partido de pretemporada de la NBA disputado el viernes en el Frost Bank Center.

Jones, de 23 años, fue una de las figuras del encuentro al anotar en momentos clave que permitieron a los Spurs mantener su invicto de pretemporada (3-0).

Según el registro del juego, anotó la mayor parte de sus puntos entre el cuarto período y la prórroga, destacándose con penetraciones, canastas en transición y aciertos desde la línea de tiros libres.

El alero dominicano terminó con 6 de 13 en tiros de campo, 0 de 5 en triples y 8 de 9 desde la línea, además de 8 rebotes, 3 asistencias y un robo, en 19 minutos de acción.

Su energía ofensiva fue determinante en el cierre, cuando los Spurs revirtieron una desventaja de nueve puntos para forzar el tiempo extra y luego asegurar el triunfo.

El novato Victor Wembanyama

El novato francés Victor Wembanyama lideró a San Antonio con 22 puntos, mientras Devin Vassell agregó 18. Por Utah, Ace Bailey sumó 29 puntos y Keyonte George 22.

San Antonio cerró el encuentro con un parcial de 15-8 en la prórroga, impulsado por el aporte de Jones y la defensa interior de Bismack Biyombo, que bloqueó dos intentos en los minutos finales.

La victoria mantuvo a los Spurs como líderes de la División Suroeste durante la pretemporada, en un partido que marcó el rendimiento más sólido de Jones García desde que se unió al equipo.