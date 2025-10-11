Mauricio y San Carlos salen airosos en el TBS Distrito

Tony Farmer de Mauricio Báezen gestión ofensiva al aro ante la defensa de Kevin Jiménez del Club El Millón en partido del TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

El refuerzo norteamericano Tony Farmer encestó 21 puntos y el nativo Gerardo Suero aportó 16 en el triunfo este viernes del club Mauricio Báez sobre El Millón, 90-70, que provocó varias situaciones.

Los mauricianos lograron su cuarta victoria con tres reveses -detuvieron mala racha de dos caídas- para mantenerse en la disputa del primer lugar del grupo A, con su triunfo provocaron la clasificación del club San Lázaro (5-1), en el grupo B, ya que los millonarios (1-6), que están en esa división, no podrán acceder a cinco ganados que tienen los lazareños, restándole tres choques por disputar en la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Cada grupo otorga tres plazas a la Fase de Eliminación.

A Farmer y Gerardito, quien agregó cinco rebotes y seis asistencias, les respaldaron Juan Miguel Suero con 11 puntos, y con 10 anotados quedaron Richard Bautista (cinco atrapadas y seis asistencias), Brayan Martinez (siete rebotes) y el refuerzo estadounidense Emmitt Williams (seis capturas).

Por El Yireh, Jesse Zarzuela marcó 19 puntos y el refuerzo norteamericano Michael Watkins 16 y nueve rebotes.

Polanco le da el triunfo a San Carlos

Eddy Polanco tuvo una sólida ofensiva de 32 puntos para que San Carlos se aferre a la cima del grupo A al ganarle a San Lázaro, 105-99, al bajar el telón este viernes en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

Los verdiamarillos consiguieron su quinto juego ganado y tercero al hilo, con apenas dos derrotas, a la vez que frenaron en tres la racha victoriosa de los lazareños (5-2).

Ademas de Polanco se destacaron por la tropa de las "Cinco Esquinas" Juan Guerrero con doble-doble de 22 tantos y 10 rebotes, el refuerzo norteamericano Tiran Latibeaudiere coló 14 encestes y Kevin Mateo aportó 11 dígitos.

Por los de Jobo Bonito, Ángel Núñez debutó con 19 puntos y seis rebotes, Anderson Mirambeaux y AJ Bramah 14 unidades cada uno, y con 11 quedaron Victor Liz y Yeickson Montero.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 vuelve a la competencia el domingo con un doble cartel a partir de las 4:00 de la tarde con el partido entre Bameso y Los Prados, mientras que a las 6:00, se verán las caras Rafael Barias vs. Huellas del Siglo.