Bameso cumple ante Los Prados y mejora sus opciones clasificatorias

Los bamesianos cortaron su racha y mejoraron su marca a 4-3 en la fase regular de 10 partidos. ( FUENTE EXTERNA )

El club Bameso enfiló ruta hacia la clasificación al superar este domingo a Los Prados, 80-70, en la continuación a la serie regular del TBS Distrito 2025.

El choque se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la última jornada de los partidos intergrupos.

Los bamesianos mejoraron su récord a 4-3 al detener una mala racha de dos derrotas, a 1.0 partido de desventaja del líder del grupo B el club San Lázaro que tiene 5-2, mientras que los pradense registran 3-4, en el grupo A.

Bameso se valió de la ofensiva de su nuevo refuerzo, el norteamericano Quentin Peterson, quien presentó credenciales de 26 puntos, apoyado por Miguel Simón (Muñeco) con un doble-doble de 11 tantos y 13 rebotes, Luis Reynoso aportó 11 unidades.

Por Los Prados, Jean Carlos Pérez los lideró con 15 puntos y seis rebotes, el refuerzo boricua Ángel Matías ligó 14 tantos más seis capturas de balón, el refuerzo norteamericano BJ Fiztgerald coló 14 unidades con siete atrapadas y William Cruz 10.

Cada grupo A y B otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 seguirá su accionar de la serie regular, que casi llega a su último tramo, este martes en su 15va actividad en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, será el partido entre los clubes Los Prados y Huellas del Siglo, y a las 9:00, un partido de brinco y espanto entre dos viejos conocidos, los combinados San Carlos y Mauricio Báez.