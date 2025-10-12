Huellas del Siglo le remonta al Barias y cierra la lucha por el último boleto

Jonathan Araujo, al centro, es defendido por jugadores de Huellas del Siglo en el partido del domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Con cinco tiros libres anotados en el último minuto, el club Huellas del Siglo le arrebató el triunfo al Rafael Barias, 64-60, en el partido de cierre de la cartelera dominical en la serie regular del TBS Distrito 2025.

Huellas perdía 59-60 con 42:9 segundos del tiempo final cuando Miguel Miranda encestó un tiro libre que empató las acciones 60-60, luego de una falta técnica al refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo.

A continuación, los de Cristo Rey anotaron cuatro lances libres, dos de ellos salieron del importado Demotrius Conger con 41:5 para poner la pizarra 62-60, y otros dos del también refuerzo Emmanuel Egbuta con 10:3 y 4:1 segundos, para el marcador final de 64-60.

Leandro Cabrera se fajó en la zona pintada para lograr un doble-doble al anotar 14 puntos y atrapar 15 rebotes, seguido de 14 tantos de Miguel Miranda, 12 encestes y siete capturas de balón de Demetrius Conger, 10 y nueve asistencias de Anphernee Acevedo y Emmanuel Egbuta tuvo cifras dobles de 10 tantos y tomó 12 rebotes.

Por el Barias, LJ Figueroa marcó 20 puntos y el importado Austin Trice coló 11 dígitos y ocho rebotes.

El choque se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la última jornada de los partidos intergrupos.

Huellas suma su segunda victoria al hilo y entra en la disputa de la clasificación en el grupo A a la Fase de Eliminación con foja de 3-4, empate con Los Prados, en el tercer lugar.

San Carlos domina este grupo A con 5-2 y en segundo está el Mauricio Báez que tiene 4-3.

El Barias se mantiene en la tercera posición del grupo B con marca de 3-4, el cual lidera San Lázaro (5-2) y en segundo Bameso (4-3).

Cada grupo A y B otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 seguirá su accionar de la serie regular, que casi llega a su último tramo, este martes en su 15va actividad en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, será el partido entre los clubes Los Prados y Huellas del Siglo, y a las 9:00, un partido de brinco y espanto entre dos viejos conocidos, los combinados San Carlos y Mauricio Báez.