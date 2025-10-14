Fiztgerald y De la Cruz lideran a Los Prados sobre Huellas del Siglo

BJ Fiztgerald, del club Los Prados, en una acción ofensiva ante la defensa de Miguel Miranda, de Huellas del Siglo. ( FUENTE EXTERNA. )

El refuerzo norteamericano BJ Fiztgerald y Jayvian De la Cruz impulsaron el despeje del club Los Prados que la noche de este martes derrotaron 82-73 a Huellas del Siglo, en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025, que está en días cruciales para las clasificaciones a la Fase de Eliminación.

Fiztgerald encestó 23 puntos y repartió ocho asistencias y el nativo De la Cruz lo respaldó con 19 tantos más cinco rebotes, ayudados también con un doble-doble de 14 unidades y 15 balones atrapados del refuerzo boricua Ángel Matias, quien agregó además cinco asistencias.

El triunfo puso a los pradenses a mejorar su récord a 4-4, ubicándose en el tercer lugar del grupo A, mientras que Huellas cae a la cuarta posición con registro de 3-5, en la misma división.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

A la ofensiva por el combinado de Cristro Rey se destacaron el refuerzo estadounidense Emmanuel Egbuta con cifras dobles de 23 puntos con 14 rebotes, Anphernee Acevedo tuvo 17 dígitos, siete atrapadas y siete asistencias, y el York-dominican Miguel Miranda 11.

El choque se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la última jornada de los partidos intergrupos.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 entra en una semana crucial, la penúltima de la serie regular, donde podrán definirse varias clasificaciones en su 16va actividad en general, del total de 20 jornadas.

Un doble choque caracteriza esta jornada a partir de las 7:00 de la noche, cuando se enfrenten El Millón ante Rafael Barias, y a las 9:00, San Lázaro versus Bameso, en el reinicio de los partidos entre equipos de un mismo grupo, el B.