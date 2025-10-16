Lesión de Tatum y mejor oferta económica impulsaron la salida de Horford

Al Horford le dijo a The Athletic que no planeaba dejar a los Celtics, que estaba feliz en Boston, donde su familia se había establecido después de dos estancias separadas y un total de siete años jugando para la histórica organización.

Sin embargo, la lesión del talón de Aquiles de Jayson Tatum lo cambió todo para los Celtics y para el dominicano, alteró el curso de su verano y el final de su carrera.

"Creo que donde estaba Boston como equipo, aunque los consideraba mi hogar y todo estaba ahí para mí, simplemente no estaban en posición de ofrecerme la oportunidad que quería", declaró Horford a The Athletic.

Para Horford, de 39 años, quien decidió firmar con los Golden State Warriors a principios de octubre en lugar de regresar para otra temporada con Boston, la decisión se basó en varios factores clave, además de la lesión que cambió la carrera de Tatum.

"Hubo dos cosas", explicó Horford. "Creo que el aspecto financiero fue un factor, pero más que eso, fue la parte ganadora, intentar competir por un campeonato. Y creo que había muchas cosas en el aire, y simplemente parecía que no compartían la misma visión, obviamente, porque la lesión de JT tiene un gran impacto. Así que creo que en ese momento realmente tuve que hacerlo; hasta entonces, me había quedado en Boston todo el tiempo".

Horford ayudó a los Celtics a ganar un campeonato en 2024 y se convirtió en una figura de confianza en la cancha y respetada en la comunidad. Tras firmar oficialmente con los Warriors la semana pasada, habló abiertamente sobre su gran amor por la ciudad de Boston y cómo los Warriors eran el único lugar por el que habría dejado a los Celtics.

Al reflexionar sobre su decisión, Horford señaló que parte de la razón por la que finalmente se tomó fue por las otras decisiones que tomó la directiva de los Celtics al reestructurar la plantilla tras la lesión de Tatum.

“Creo que una vez que terminó la pretemporada y empezó a progresar, me quedó claro que el equipo tenía otras prioridades”, dijo Horford. “Obviamente, deshacerse de Jrue (Holiday), deshacerse de Kristaps (Porzingis). Y sé que todo es cuestión de salarios, pero fue como un efecto dominó, y fue difícil para mí. Fue una decisión difícil, pero mi esposa y yo rezamos al respecto. Sabía que tenía que ser algo seguro, que mi familia tenía que estar de acuerdo conmigo para que siguiéramos adelante con algo así. Y eso fue todo”.

La opción californiana

Los Warriors ofrecieron el tipo de equipo bien dirigido —y la oportunidad de ganar el campeonato esta temporada— que facilitó la transición, y Horford pensó que encajaría en su mezcla de veteranos de alto nivel y jugadores jóvenes que buscan dejar su propia huella. Horford declaró en su conferencia de prensa inaugural la semana pasada que no tenía relación con los líderes del equipo de los Warriors, Stephen Curry y Draymond Green, antes de firmar con Golden State. Pero una vez que quedó claro que jugar con los Warriors era una posibilidad, empezó a recibir ofertas de ambos.

Conversó con los veteranos

“Sí, me comuniqué con ellos, con Steph y Draymond”, dijo Horford. “Y eso fue importante. Sucedió muy rápido porque fue en un momento en que vinieron a mí y me dijeron: ‘Oye, nos encantaría contar contigo’, y todo eso. Y fue una de esas cosas que, para mí, al ver su adaptación y el potencial, me pareció perfecto. Así que que se pusieran en contacto conmigo fue importante”.

Los elogios siguen llegando a Horford durante sus dos primeras semanas con los Warriors. Jugadores y entrenadores elogian su integración en la cultura del grupo, tanto dentro como fuera de la cancha. Los jugadores jóvenes aprecian que les dé consejos y comparta historias con ellos al comenzar su decimonovena temporada en la NBA. Los jugadores hablan de él con reverencia, como lo han hecho muchos de sus antiguos compañeros a lo largo de su carrera. Horford se ha ganado la confianza de su nuevo equipo gracias a su juego en los entrenamientos y a su comportamiento.