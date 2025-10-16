Los Spurs de la NBA renuevan a Victor Wembanyama hasta 2027

El pívot de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama salta para anotar frente a Tristan Vukcevic y Bilal Coulibaly de los Wizards, en un partido de la NBA, en febrero de este año. ( AP )

Los Spurs de San Antonio prolongaron por un año el contrato de la estrella francesa Victor Wembanyama hasta 2027, anunció este jueves la franquicia texana de la NBA.

Seleccionado en primera posición del draft en 2023, el fenómeno galo, ahora de 21 años, firmó en sus inicios un contrato de tres años que su equipo podía prolongar unilateralmente por una temporada más.

Como era de esperar, los Spurs han decidido prolongar a su joya en condiciones económicas favorables para ellos, pues los contratos de los rookies, es decir, los novatos de la liga norteamericana, tienen un límite máximo.

Por lo tanto, están muy lejos de las sumas que pueden negociar los jugadores veteranos.

Por ejemplo, la estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, firmó el año pasado un contrato estimado en 314 millones de dólares por cinco años.

Wemby, cuyo contrato de novato se estima en 55 millones de dólares por cuatro años, tendrá que esperar hasta la temporada 2027-2028 para poder optar por un contrato que se prevé colosal.

El gigante francés, de 2,24 metros de estatura, no ha vuelto a jugar un partido oficial desde su primera selección para el All-Star Game en febrero debido a una trombosis en el hombro derecho.

Ahora, ya recuperado, ha participado en cuatro partidos de pretemporada y se espera que salte a la cancha el miércoles para el primer partido de los Spurs en Dallas en el comienzo del nuevo curso de la NBA.

Los Spurs también anunciaron este jueves que han renovado por tercera campaña, hasta 2027, a su escolta Stephon Castle, elegido novato del año en la primavera estadounidense.