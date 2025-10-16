El Barias clasifica a la fase de eliminación en el debut de José Fortuna como dirigente

Bryan Ramírez ataca el aro en el partido del Rafael Barias ante El Millón en el TBS Distrito ( FUENTE EXTERNA )

El club Rafael Barias eliminó a El Millón al sacarle un importante triunfo este miércoles, 107-79, que le dio la clasificación a la Fase de Eliminación junto a San Lázaro y Bameso en el grupo B, en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

Los barianos igualaron su récord en 4-4 en la presentación de credenciales como dirigente de su exjugador José -Pancho- Fortuna, mientras que los millonarios quedan descartados de la contienda capitalina con marca de 1-7, restándoles dos partidos por disputar.

Por el conjunto de Villa Consuelo los mejores fueron Bryan Ramírez con 22 puntos y cuatro asistencias, LJ Figueroa anotó 18 tantos, Luis López 14, Dimas Carrasco 13, Jordan Goldwire aportó 12 y Jonathan Araujo completó un doble-doble de 10 dígitos y atrapó 11 rebotes.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela encestó 17 puntos con siete asistencias, los refuerzos Ruo Monyyong (ocho rebotes) y Myron McGowan 13 cada uno y Andrés Fulgencio tuvo 12.

San Lázaro se afianza en la cima

El club San Lázaro se salió "debajo de una patana" para adjudicarse la victoria este miercoles sobre Bameso, 71-69, en el choque que cerró las acciones del día en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

Los lazareños dominaban el marcador 71-69 cuando en una ofensiva bamesiana con 6:1 segundos de juego, tras varios movimientos de dribleo el refuerzo norteamericano Quentin Peterson se elevó en un lance desde el arco de tres y recibió la falta personal de Randy Bautista para irse a la línea de lances libres con tres intentos al aro para ejecutar, que terminó fallando.

Al ganarle el conjunto de Jobo Bonito a Bameso, se afianzó en el primer lugar del grupo B con foja de 6-2, y se le va arriba por 2.0 partidos a Bameso y Rafael Barias que figuran empatados en el segundo puesto con registro de 4-4.

Ángel Núñez fue el más destacado en la ofensiva con un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, Victor Liz tuvo 12 tantos más ocho balones capturados, AJ Bramah 12 y Edgar Tejeda aportó 10.

Por Bameso, Peterson anotó 26 puntos, Jean Carlos Quezada 13 unidades con seis rebotes y Miguel Simón coló 10 más nueve balones atrapados.

Juegos del viernes

La actividad arranca con un partido entre el club Mauricio Báez y Los Prados a partir de las 7 de la noche, y a segunda hora Huellas del Siglo enfrenta a San Carlos.