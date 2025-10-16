×
El Barias clasifica a la fase de eliminación en el debut de José Fortuna como dirigente

Brayan Ramírez y LJ Figueroa fueron los mejores a la ofensiva por los ganadores

    Expandir imagen
    El Barias clasifica a la fase de eliminación en el debut de José Fortuna como dirigente
    Bryan Ramírez ataca el aro en el partido del Rafael Barias ante El Millón en el TBS Distrito (FUENTE EXTERNA)

    El club Rafael Barias eliminó a El Millón al sacarle un importante triunfo este miércoles, 107-79, que le dio la clasificación a la Fase de Eliminación junto a San Lázaro y Bameso en el grupo B, en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

    Los barianos igualaron su récord en 4-4 en la presentación de credenciales como dirigente de su exjugador José -Pancho- Fortuna, mientras que los millonarios quedan descartados de la contienda capitalina con marca de 1-7, restándoles dos partidos por disputar. 

    Por el conjunto de Villa Consuelo los mejores fueron Bryan Ramírez con 22 puntos y cuatro asistencias, LJ Figueroa anotó 18 tantos, Luis López 14, Dimas Carrasco 13, Jordan Goldwire aportó 12 y Jonathan Araujo completó un doble-doble de 10 dígitos y atrapó 11 rebotes.

    Por El Yireh, Jesse Zarzuela encestó 17 puntos con siete asistencias, los refuerzos Ruo Monyyong (ocho rebotes) y Myron McGowan 13 cada uno y Andrés Fulgencio tuvo 12.

    San Lázaro se afianza en la cima

    El club San Lázaro se salió "debajo de una patana" para adjudicarse la victoria este miercoles sobre Bameso, 71-69, en el choque que cerró las acciones del día en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

    Los lazareños dominaban el marcador 71-69 cuando en una ofensiva bamesiana con 6:1 segundos de juego, tras varios movimientos de dribleo el refuerzo norteamericano Quentin Peterson se elevó en un lance desde el arco de tres y recibió la falta personal de Randy Bautista para irse a la línea de lances libres con tres intentos al aro para ejecutar, que terminó fallando.

    Al ganarle el conjunto de Jobo Bonito a Bameso, se afianzó en el primer lugar del grupo B con foja de 6-2, y se le va arriba por 2.0 partidos a Bameso y Rafael Barias que figuran empatados en el segundo puesto con registro de 4-4.

    Ángel Núñez fue el más destacado en la ofensiva con un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, Victor Liz tuvo 12 tantos más ocho balones capturados, AJ Bramah 12 y Edgar Tejeda aportó 10.

    Por Bameso, Peterson anotó 26 puntos, Jean Carlos Quezada 13 unidades con seis rebotes y Miguel Simón coló 10 más nueve balones atrapados.

    Juegos del viernes

    La actividad arranca con un partido entre el club Mauricio Báez y Los Prados a partir de las 7 de la noche, y a segunda hora Huellas del Siglo enfrenta a San Carlos. 

