Mauricio y San Carlos logran triunfos en el TBS Distrito
La actividad continúa este domingo con dos partidos
El club Mauricio Báez se valió del debutante refuerzo francomarisano Luismal Ferreiras para remontarle una desventaja de 20 puntos ante al club Los Prados, al que venció 104-93, en el primer partido del doble cartel de este viernes de la serie regular del TBS Distrito 2025.
La "Bestia del Jaya", como se le conoce a Ferreiras, hizo su debut imponiendo su poderío con un doble-doble de 29 puntos y 15 rebotes, para encabezar una remontada mauriciana de 20 puntos de desventaja al concluir la primera, que quedó 59-39 a favor de los pradendes.
El Mauricio también se sobrepuso a la expulsión de su dirigente Melvyn López, en el segundo tiempo, y se quedó a cargo del equipo su asistente Ruddy Martínez (Chaguito).
En el tercer período, el Mauricio se acercó de seis, 69-75, y en el último cuarto se fueron arriba con un dominio total y lo dominaron de 17 puntos, 35-18, para sellar la pizarra 104-93.
De esta manera, la escuadra de Villa Juana le ganó 2-0 la serie particular a Los Prados y mejoró su récord a 5-4, poniendo un pie cerca de la clasificación a la Fase de Eliminación que tiene anclado a San Carlos en el grupo A, mientras que Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo siguen con aspiraciones.
A Ferreiras le correspondió en la ofensiva el capitán mauriciano Gerardo Suero con 19 puntos, Luis Feliz 13, Rayner Moquete 12 y Juan Miguel Suero 11.
Por Los Prados, Jefry Abreu lideró con 24 tantos, William Cruz anotó 23 puntos y ocho asistencias, el refuerzo boricua Ángel Matias tuvo 17, seis rebotes y cinco asistencias, y el tambien refuerzo, el norteamericano BJ Fiztgerald aportó 12 dígitos con seis capturas de balón y seis asistencias.
San Carlos gana el grupo A
El club San Carlos ganó la serie regular del grupo A al derrotar a Huellas del Siglo, 73-58, en el choque de cierre de la jornada de este viernes del TBS Distrito 2025, en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Los sancarleños se convierten en el primer equipo de todo el TBS Distrito con siete triunfos (sus últimos cinco consecutivos) y dos perdidas, ganando la serie regular y clasificado a la Fase de Eliminación -que da tres plazas- dejando la situación entre el Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6) siguen con aspiraciones para las dos plazas restantes del grupo A.
El refuerzo sancarleño Tyran De Latibeaudiere anotó 16 puntos y atrapó ocho rebotes, Eddy Polanco 16, JJ Romer logró un doble-doble de 14 tantos y 11 pelotas atrapadas, y Luis David Montero ligó 10.
Por el combinado de Cristo Rey, el importado Emmanuel Egbuta consiguió cifras dobles de 17 unidades y 11 rebotes, Anphernee Acevedo pudo encestar 15 puntos y el tambien refuerzo Jeff Newberry 10.
Juegos del domingo
El TBS Distrito 2025 tendrá la última jornada dominical de la serie regular con un encuentro entre Bameso y El Millón a partir de las 4 de la tarde y a las 6 se enfrentarán Rafael Barias y San Carlos.