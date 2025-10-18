Mauricio y San Carlos logran triunfos en el TBS Distrito

Luismal Ferreriras marcó 29 puntos en su debut con el Mauricio Báez en la edición 2025 del TBS Distrito ( FUENTE EXTERNA )

El club Mauricio Báez se valió del debutante refuerzo francomarisano Luismal Ferreiras para remontarle una desventaja de 20 puntos ante al club Los Prados, al que venció 104-93, en el primer partido del doble cartel de este viernes de la serie regular del TBS Distrito 2025.

La "Bestia del Jaya", como se le conoce a Ferreiras, hizo su debut imponiendo su poderío con un doble-doble de 29 puntos y 15 rebotes, para encabezar una remontada mauriciana de 20 puntos de desventaja al concluir la primera, que quedó 59-39 a favor de los pradendes.

El Mauricio también se sobrepuso a la expulsión de su dirigente Melvyn López, en el segundo tiempo, y se quedó a cargo del equipo su asistente Ruddy Martínez (Chaguito).

En el tercer período, el Mauricio se acercó de seis, 69-75, y en el último cuarto se fueron arriba con un dominio total y lo dominaron de 17 puntos, 35-18, para sellar la pizarra 104-93.

De esta manera, la escuadra de Villa Juana le ganó 2-0 la serie particular a Los Prados y mejoró su récord a 5-4, poniendo un pie cerca de la clasificación a la Fase de Eliminación que tiene anclado a San Carlos en el grupo A, mientras que Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo siguen con aspiraciones.

A Ferreiras le correspondió en la ofensiva el capitán mauriciano Gerardo Suero con 19 puntos, Luis Feliz 13, Rayner Moquete 12 y Juan Miguel Suero 11.

Por Los Prados, Jefry Abreu lideró con 24 tantos, William Cruz anotó 23 puntos y ocho asistencias, el refuerzo boricua Ángel Matias tuvo 17, seis rebotes y cinco asistencias, y el tambien refuerzo, el norteamericano BJ Fiztgerald aportó 12 dígitos con seis capturas de balón y seis asistencias.

San Carlos gana el grupo A

El club San Carlos ganó la serie regular del grupo A al derrotar a Huellas del Siglo, 73-58, en el choque de cierre de la jornada de este viernes del TBS Distrito 2025, en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los sancarleños se convierten en el primer equipo de todo el TBS Distrito con siete triunfos (sus últimos cinco consecutivos) y dos perdidas, ganando la serie regular y clasificado a la Fase de Eliminación -que da tres plazas- dejando la situación entre el Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6) siguen con aspiraciones para las dos plazas restantes del grupo A.

El refuerzo sancarleño Tyran De Latibeaudiere anotó 16 puntos y atrapó ocho rebotes, Eddy Polanco 16, JJ Romer logró un doble-doble de 14 tantos y 11 pelotas atrapadas, y Luis David Montero ligó 10.

Por el combinado de Cristo Rey, el importado Emmanuel Egbuta consiguió cifras dobles de 17 unidades y 11 rebotes, Anphernee Acevedo pudo encestar 15 puntos y el tambien refuerzo Jeff Newberry 10.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 tendrá la última jornada dominical de la serie regular con un encuentro entre Bameso y El Millón a partir de las 4 de la tarde y a las 6 se enfrentarán Rafael Barias y San Carlos.