Bameso avanza al segundo lugar del grupo B al ganarle a El Millón en el TBS Distrito 2025

Fausto Pichardo, del club Bameso, saca su izquierda para conseguir una jugada de dos puntos ante defensores de El Millón. ( FUENTE EXTERNA. )

El club Bameso avanzó al segundo lugar del grupo B con la victoria de este domingo sobre El Millón, 98-88, en el partido de apertura de la jornada dominical, y última de la serie regular, del TBS Distrito 2025, celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los bamesianos ampliaron su récord a 5-4, para ocupar el segundo lugar del grupo A y con una plaza segura en la Fase de Eliminación, mientras que los millonarios (1-8), están descartados de la contienda.

El refuerzo norteamericano Mycheal Henry encestó 29 puntos y el nativo Fausto Pichardo le apoyó con 18 tantos más cinco rebotes, secundados por el también refuerzo Quentin Peterson, quien anotó 15, atrapó seis balones y dio cinco asistencias, y Kevin Pérez 14.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela anotó 30 puntos, tomó seis pelotas y repartió otras cinco, Andrés Fulgencio marcó 22 unidades, los refuerzos Myriam McGowan y Ruot Monyyong colaron 14 y 10 dígitos por cabeza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-190232-21919aa7.jpeg El refuerzo de Bameso, Mycheal Henry, se eleva para completar la anotación en el partido de este domingo ante el club El Millón. (FUENTE EXTERNA.)

El grupo B ya tiene sus tres clasificados que son San Lázaro, Bameso y Rafael Barias, mientras que en el A, San Carlos (7-2) ganó la serie regular y clasificó a la Fase de Eliminación -que da tres plazas- dejando la situación entre el Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6) siguen con aspiraciones para las dos plazas restantes.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Fedombal y Molinos Deportivos entregan balones a Abadina y clubes

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y la empresa Molinos Deportivos realizaron la entrega este domingo de balones de la marca Molten a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y a sus ocho equipos participantes en el TBS Distrito 2025.

La entrega estuvo a cargo de Junior Páez, vicepresidente de Fedombal, y la señora María Dolores Vicente, gerente administrativo de Molinos Deportivos, y la recibió el coronel (PN) Diego Pesqueira, presidente de Abadina, junto a los representantes de los clubes El Millón y Bameso, quienes le acompañaron.

El pequeño acto se hizo en el medio tiempo del partido que disputaban los millonarios y los bamesianos, en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Además de El Millón y Bameso, también serán beneficiados los clubes Mauricio Báez, San Lázaro, Huellas del Siglo, Los Prados, San Lázaro y Rafael Barias.

Fedombal, Molinos Deportivos y la Abadina informaron que el ganador del premio Jugador Más Valioso de la serie regular del TBS Distrito 2025 recibirá un balón de oro de obsequio.

Partidos del martes

El TBS Distrito 2025 arriba este martes a su penúltima fecha de la serie regular con un doble choque, en su 19va actividad en general, del total de 20 jornadas.

La jornada corresponde al grupo A, donde podrán definirse varias clasificaciones a la Fase de Eliminación -restan dos plazas de tres disponibles-, ya que San Carlos tiene su puesto asegurado como líder y ganador de la serie regular con registro de 7-2 y una racha de cinco victorias consecutivas.

A primera hora, a las 7:00 de la noche jugarán los clubes Los Prados (4-5) ante San Carlos (7-2), y a las 9:00, se medirán los combinados de Huellas del Siglo y Mauricio Báez.