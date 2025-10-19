San Lázaro supera Rafael Barias y conquista serie regular del grupo B

Angel Núñez, del club San Lázaro, en una ofensiva marcado por Dimas Carrasco, de Rafael Barias. ( FUENTE EXTERNA )

El club San Lazaro conquistó la serie regular del grupo B al imponerse este domingo a su homólogo del Rafael Barias, 79-76, en un partido del TBS Distrito 2025, disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Ángel Núñez fue el mejor a la ofensiva del combinado de Jobo Bonito con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, respaldado por Adonnecy Bramah con 14 tantos más nueve balones atrapados y Victor Liz 13.

Por el Barias, el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo tuvo una soberbia actuación de 27 puntos más 18 rebotes, Bryan Ramírez tuvo 18 dígitos con seis capturas y Eusebio Suero logró cifras dobles de 16 encestes con 15 rebotes.

Los barianos tuvieron un chance de conseguir el empate con un disparo de tres que hizo Ramírez, quien falló en el intento.

Los lazareños sumaron su séptimo triunfo, con apenas dos derrotas, para consolidarse como líderes del grupo B y único equipo con esa cantidad de partidos ganados, a la vez que los barianos caen por debajo con una marca de 4-5, a 1.0 juego por debajo del segundo puesto que ocupa Bameso (4-5).

San Lázaro (7-2), Bameso (5-4) y Rafael Barias (4-5) cruzaron a la Fase de Eliminación en el grupo B, que dejó fuera al club El Millón (1-8).

En el grupo A, San Carlos (7-2) ganó la serie regular y clasificó a la Fase de Eliminación -que da tres plazas- dejando la situación entre el Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6) que siguen con sus aspiraciones para las dos plazas restantes.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partidos del martes

El TBS Distrito 2025 arriba este martes a su penúltima fecha de la serie regular con un doble choque, en su 19va actividad en general, del total de 20 jornadas.

La jornada corresponde al grupo A, donde podrán definirse varias clasificaciones a la Fase de Eliminación -restan dos plazas de tres disponibles-, ya que San Carlos tiene su puesto asegurado como líder y ganador de la serie regular con registro de 7-2 y una racha de cinco victorias consecutivas.

A primera hora, a las 7:00 de la noche jugarán los clubes Los Prados (4-5) ante San Carlos (7-2), y a las 9:00, se medirán los combinados de Huellas del Siglo y Mauricio Báez.